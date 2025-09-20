PRIMAVERA 1, MILAN – FROSINONE 1-1

Milan – Frosinone 1-1

Milan: Longoni, Pandolfi (81’ Tartaglia), Mancioppi (59’ La Mantia), Ossola (75’ Plazzotta), Lontani (81’ Zaramella), Perera, Colombo, Scotti, Castiello, Vechiu. A disposizione: Faccioli, D’Errico, Del Forno, Batistini,, Grassini, Coulotta, Cisse. Allenatore: Renna

Frosinone: Minicangeli, Luchetti, Pelosi, Obleac, Cichero (75’ Mboumbou), Lohmatov (69’ Cesari), Befani (74’ Schietroma), Ceesay (83’Zorzetto), Toci, Colley, Majdenic (74’ Molignano). A disposizione: Rodolfo, De Filippis, Fiorito, Reali, Buonpane, Vaccà. Allenatore: Marini

Arbitro: Enrico Cappai della sezione di Cagliari

Assistenti: Daniele Antonicelli di Milano e Manuel Marchese della sezione di Pavia.

Ammoniti: 54’ Perera (M), 65’ Vechiu (M),

Marcatori: 23’ Colley (F), 90’+4’ Scotti (M)

Novara – Parte forte il Frosinone, pericolosissimo dalla distanza con Ceesay ma Longoni si allunga e manda in angolo, negando al numero 23 la gioia del gol all’esordio. Ancora giallazzurri in avanti, bravo Befani ad accentrarsi e a calciare di prima intenzione, salva ancora Longoni. La risposta del Milan arriva 4’ più tardi ma il cross di Lontani sfila sul fondo. Al 23’ c’è il vantaggio giallazzurro. Cichero prova ad anticipare Longoni, Colley è il più veloce ad arrivare sul pallone e a battere l’estremo difensore rossonero con un tiro preciso all’angolino. Per l’attaccante si tratta del terzo gol stagionale. Il Frosinone è in palla e cerca l’immediato raddoppio, Toci ancora per Colley, esterno della rete che dà l’illusione del gol. Al 44’ sono ancora i ragazzi di Marini a confezionare una grande azione conclusa da Cichero, pallone che termina a lato di un soffio.

La ripresa si apre con la grande pressione del Milan, il Frosinone si difende con ordine e prova a far male in ripartenza, come al 55’ con il solito Colley che calcia dalla distanza ma non trova la porta. Al 60’ sale in cattedra Minicangeli che salva la porta giallazzurra sul tiro defilato di Lontani. Nel finale la gara diventa ricca di emozioni, il Milan spinge ala ricerca del pareggio, il Frosinone per chiudere i conti. Al 78’ Molignano prova a sorprendere tutti toccando di tacco a centro area, salva la difesa rossonera. Ultimi minuti di sofferenza per la squadra di Marini, fino all’episodio chiave. 95’ Cesari tocca il piede di Scotti, per il Signor Cappai non ci sono dubbi ed assegna il rigore. Dal dischetto va lo stesso capitano rossonero che non sbaglia e gela il Frosinone a pochi metri dalla linea del traguardo. Finisce 1-1 con i giallazzurri che raggiungono in classifica quota 8 in vista del match di Trigoria contro la Roma.