PRIMAVERA 1, MISTER MARINI NEL POST GARA DI FROSINONE – JUVENTUS

Alla ‘Città dello Sport’ il Frosinone batte la Juventus e trova altri tre punti. I giallazzurri dopo il doppio vantaggio firmato Cichero e Befani, chiudono i conti con lo splendido colpo di testa di Colley. Tanta la soddisfazione per mister Marini, che parla così nel post gara:

“Se mi aspettavo questo avvio? Fin dall’inizio di questa avventura il mio unico pensiero è stato per i ragazzi, su come come migliorare. Al di là delle vittoria mi piace sottolineare l’atteggiamento della squadra, ho visto una crescita personale e caratteriale. Il Parma? parliamo di un’ottima squadra che ha fatto bene contro Roma e Cremonese, a mio avviso potrebbero puntare ai playoff, potendo contare su quattro, cinque elementi di grande qualità e una buona organizzazione di gioco. Il Frosinone farà la sua partita, mettendo in campo i valori che ci hanno contraddistinto in queste prime due giornate di campionato, il giusto entusiasmo ed il grande senso di appartenenza”.

 

 

