PRIMAVERA 1, NAPOLI – FROSINONE 0-2

Napoli – Frosinone 0-2

Napoli: Spinelli, Colella, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Raggioli, Smeraldi, Caucci (42’st Camelio), Lo Scalzo (20’st Gorica), Barido. A disposizione: Pugliesi, De Luca, Nardozzi, D’Angelo, Anic, Iovine, Melnyk, Eletto, De Martino. Allenatore: Rocco

Frosinone: Rodolfo, Luchetti (26’ Lohmatov), Pelosi, Obleac, Schietroma (23’st Molignano), Ndoye, Befani, Ndow, Toci (40’st Ceesay), Mboumbou (23’st Cichero), Colley. A disposizione: Di Giosia, Colafrancesco, Fiorito, Zorzetto, Reali, Buonpane, Majdenic. Allenatore: Marini

Arbitro: Giuseppe Vingo della sezione di Pisa

Assistenti: Domenico Russo della sezione di Torre Annunziata , Alessandro Marchese della sezione di Napoli

Marcatori: 45’pt Ndoye, 21’st Colley

Ammoniti: 4’pt Colley (F), 15’st Rocco (N), 37’st Obleac (F)

Cercola: Prima occasione per il Napoli con Di Chiara, il numero 8 lascia partire un tiro potente che sfiora il palo alla destra di Rodolfo. I padroni di casa nel primo quarto d’ora provano a scardinare la difesa giallazzurra con un palleggio che risulta però sterile. Il Napoli è quindi costretto a provarci con soluzioni dalla distanza, prima con Barido e poi con Cimmaruta, decisivo Rodolfo a salvare in angolo. Il finale di tempo è in crescendo per il Frosinone, prima l’occasionissima con Schietroma respinta dalla retroguardia azzurra, poi con il tiro potente di Ndow che si stampa sulla traversa. All’ultimo respiro del primo tempo arriva il vantaggio giallazzurro. Ndoye raccoglie da trenta metri e calcia di prima intenzione un pallone che si insacca l’incrocio dei pali, dove Spinelli non può arrivare.

Ad inizio ripresa continua la sfida a distanza tra Rodolfo e Barido, il numero 60 riceve in area da Lo Scalzo e calcia, il portiere giallazzurro respinge a mano aperta. Errore di Caucci in fase di disimpegno, ne approfitta Colley che a tu per tu con Spinelli non può sbagliare, raddoppia il Frosinone. Gorica ci prova con un tiro debole che blocca senza problemi Rodolfo. Il Napoli prova il forcing per riaprirla ma la squadra di mister Marini regge. 6’ di recupero pieni di emozioni. Rodolfo ancora decisivo in due occasioni e Frosinone che ancora con Colley avrebbe l’opportunità di mettere il punto esclamativo sul match, ma Spinelli salva con i piedi. I Giallazzurri strappano a Cercola tre punti importantissimi e salgono in classifica a quota 12. Prossimo impegno a Ferentino sabato contro il Monza.