PRIMAVERA 1, PARMA – FROSINONE 4-1

Parma – Astaldi, Martinez, D’Intino, Tigani, Mikolajewski (dal 62′ Avramescu), Vranici (dal 80’Balduzzi), Cardinali (dal 62′ Nwajei), Drobnic, Ciardi (dal 70′ Chimezie), Conde, Konate (dal 70′ Mengoni). A Disposizione: Casentini, Pajsar, Castaldo, Gemello, Marchesi, Cozzolino. Allenatore: Corrent

Frosinone – Rodolfo (dal 36’Di Giosia), Luchetti, Obleac, Cesari (dal 83′ Pantano), Lohmatov, Buonpane (dal 45’st Molignano), Toci (dal 83′ Bonanno), Majdenic, Befani, Colley, Cichero (dal 83′ Zorzetto). A Disposizione: Fiorito, Carfagna, Reali, Mboumbou, Castellani, Vaccà. Allenatore: Marini

Arbitro: Matti Maresca della sezione di Napoli

Assistenti: Thomas Storgato della sezione di Castelfranco Veneto e Daniele Sbardella della sezione di Belluno

Marcatori: 24′ Cardinali, 27′ Vranici (R), 64′ Nwajei, 88’Befani, 89’Nwajei

Ammoniti: 57′ Molignano, 87’Martinez

Parma – Nella terza giornata del campionato di Primavera 1 il Frosinone di mister Marini affronta il Parma in trasferta allo stadio il Noce. La partita per i giallazzurri inizia subito in salita. Infatti, dopo solo tre minuti di gioco, un intervento maldestro di Toci in area di rigore permette ai padroni di casa di conquistare la massima punizione. Sul dischetto si presenta Mikolajewski, che con il destro calcia a lato lasciando quindi il risultato sullo 0-0. Il Parma è più volte pericoloso, al quattordicesimo D’Intino porta in avanti i padroni di casa ma la bandierina si alza segnalando fuorigioco e lasciando quindi ancora una volta il punteggio inalterato. Al 24′ il Parma dopo molti tentativi passa in vantaggio con Cardinali. Il lancio lungo di Konate trova la testa di Mikolajewski che spizza per Cardinali che di destro batte Rodolfo e portando il risultato sull’1-0. Passano pochi minuti e un intervento difensivo errato in area di rigore dei ciociari, concede il secondo calcio di rigore ai padroni di casa. Sul dischetto si presenta Vranici che spiazza Rodolfo e porta il parziale sul 2-0. I giallazzurri di mister Marini soffrono e non riescono a entrare in partita chiudendo così la prima frazione di gioco sotto di due reti.

Nella ripresa lo spartito non cambia molto, il Frosinone gioca di rimessa e i padroni di casa impongono il proprio gioco con ritmi altissimi. La prima occasione per gli ospiti arriva al sessantesimo con Cichero che in area di rigore calcia con il sinistro ma il pallone termina alto sopra la traversa. Al sessantaquattresimo arriva il tris dei padroni di casa con l’appena entrato Nwajei che si fa trovare solo in area di rigore e, sul cross di Ciardi, colpisce di testa battendo Di Giosia. Il Frosinone segna il gol della bandiera con Befani che sfrutta un rimpallo in area di rigore e di destro batte il portiere avversario. Dopo soli quaranta secondi il Parma allunga di nuovo con Nwajei che si avventa su un pallone vagante nell’area giallazzurra e di destro trafigge Di Giosia per la rete del 4-1. La partita non ha altro da dire e il Frosinone cade per la prima volta in stagione con il punteggio finale di 4-1.