PRIMAVERA 1, ROMA – FROSINONE 1-0

Roma – Frosinone 1-0

Roma: De Marzi, Marchetti (Dal 65′ Litti), Seck, Di Nunzio (dal 72′ Scacchi), Della Rocca (dal 65′ Forte), Bah, Arena, Nardin, Mirra, Lulli, Romano (Dal 72′ Arduini). A disposizione: Stomeo, Zinni, Sugamele, Panico, Maccaroni, Paratici, Carlaccini. Allenatore: Guidi

Frosinone: Minicangeli, Luchetti (dal 71′ Lohmatov), Pelosi, Obleac, Ndoye, Schietroma (Dal 71′ Amadou), Ceesay (dal 71′ Majdenic) , Toci (Dal 76′ Molignano), Befani (dal’80’ Vaccà), Cichero, Colley. A disposizione: Di Giosia, Rodolfo, Fiorito, Zorzetto, Reali, Buonpane, Vaccà. Allenatore: Marini

Arbitro: Leornardo di Mario della sezione di Ciampino

Assistenti: Alessandro Rastelli della sezione di e Roberto D’Ascanio della sezione di .

Ammoniti: 26′ Ndoye, 56′ Di Nunzio, 73′ Mirra, 95′ Litti

Marcatori: 28′ Della Rocca

Roma – Nel posticipo della sesta giornata di Primavera 1, l’avvio è equilibrato tra le due formazioni, con la Roma a fare la partita e il Frosinone pronto a colpire in ripartenza. La prima vera occasione arriva al 17’: Schietroma del Frosinone prova la conclusione mancina dalla distanza, ma il portiere giallorosso è attento e blocca in sicurezza. La Roma cresce col passare dei minuti e al 28’ trova il gol del vantaggio: Lulli punta Ndoye, già ammonito, lo salta sulla corsia, arriva sul fondo e mette un cross preciso sul secondo palo. Perfetto l’inserimento di Della Rocca che insacca e porta i giallorossi sull’1-0. Il Frosinone non si abbatte e al 36’ sfiora il pari: Cichero viene pescato in area dopo una mischia, ma la sua conclusione viene murata dalla difesa romanista, che si salva con qualche affanno. Al 41’ nuova occasione per la Roma: cross dalla sinistra di Ceesey che pesca Colley nel cuore dell’area. L’attaccante colpisce bene di testa, ma non riesce ad angolare: il portiere blocca e tiene in partita i ciociari. Si chiude così un primo tempo con la Roma avanti 1-0 grazie alla rete di Della Rocca, ma partita ancora apertissima.

Ripresa dai ritmi bassi, con la Roma che abbassa i giri e preferisce gestire il vantaggio piuttosto che forzare. La prima occasione capita al 58’: Arena viene pescato libero in area, ha tutto il tempo per coordinarsi ma calcia alto sopra la traversa, sprecando una chance enorme per chiudere il match. Il Frosinone resta in partita e al 79’ va vicino al pari: Majdenic scambia bene nello stretto con Cichero e dal limite piazza col destro, ma la sua conclusione sfila di un soffio a lato alla destra del portiere romanista. La Roma risponde all’83’ con una giocata spettacolare: Arduini crossa in mezzo, Forte si coordina in acrobazia e calcia al volo, ma Minicangeli si supera e con un intervento di puro istinto nega il raddoppio ai giallorossi. L’ultima emozione arriva al 94’: angolo per il Frosinone, stacco imperioso di Colley e colpo di testa destinato in porta, ma Di Marzi compie un vero miracolo e salva il risultato. La Roma soffre fino all’ultimo ma porta a casa l’1-0 firmato da Della Rocca nel primo tempo.