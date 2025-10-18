PRIMAVERA 1, TORINO – FROSINONE 2-2

Torino – Santer, Pellini, Moreno, Politakis, Perciun (dal 89′ Kirilov), Zaia, Kugyela, Acquah, Komesse, Brzyski, Carvalho (dal 66’Luongo). A Disposizione: Siviero, Ferraris, Gabellini, Zeppieri, Barranco, Adam, Bonadiman, Sandrucci, Gatto. Allenatore: Baldini

Frosinone – Minicangeli, Luchetti, Obleac, Pelosi, Ndoye, Schietroma (dal 85′ Buonpane), Toci (Dal 77′ Molignano), Majdenić, Befani, Ceesay, Mboumbou (dal 90′ Vaccà). A Disposizione: Di Giosia, Rodolfo, Colafrancesco, Fiorito, Lohmatov, Buonpane, Zorzetto, Reali. Allenatore: Marini

Arbitro: Gabriele Restaldo della sezione di Ivrea

Assistenti: Diego Peloso della sezione di Nichelino e Paolo Fumagallo della sezione di Novara

Marcatori: 54′ Mboumbou, 68′ Mboumbou, 80′ Gabellini, 83′ Gabellini

Ammoniti:

Torino -La squadra di mister Marini scende in campo per l’ottava giornata del campionato Primavera 1, sul terreno di gioco del Torino. La partita rimane bloccata, con poche azioni offensive degne di nota. La prima vera occasione arriva per il Frosinone al 32’: Schietroma trova un’ottima imbucata per Befani che, solo in area, calcia sul secondo palo, ma Santer è bravo a deviare in angolo.

Il Torino reagisce e, in due minuti, sfiora il gol con due grandi occasioni: prima con Politakis, che calcia da fuori e trova la deviazione in angolo di Minicangeli, poi, sul successivo corner, con Moreno, il cui colpo di testa termina di poco a lato.

La ripresa si apre con una grande occasione per Schietroma, che calcia di sinistro dal limite dell’area, ma Sander compie un intervento decisivo e mantiene il risultato sullo 0-0. Al 54’ il punteggio si sblocca: Mboumbou, al limite dell’area, addomestica un pallone alto e lo calcia al volo di destro, battendo Sander e portando in vantaggio il Frosinone. Il Torino prova a reagire con un tiro potente di Komesse, ma Minicangeli respinge di piede e salva il risultato. Al 68’ arriva il raddoppio giallazzurro: Schietroma conduce un rapido contropiede, entra al limite e serve ancora Mboumbou, che di destro trova un tracciante imparabile per Sander, firmando la doppietta personale e il 2-0. I granata però non si arrendono. Gabellini, appena entrato, accorcia le distanze con un tiro al volo che trafigge Minicangeli. Passano appena due minuti e lo stesso Gabellini, su cross preciso di Acquah, colpisce di testa e trova il pareggio, riportando il Torino sul 2-2. La partita termina senza altre occasioni sul punteggio di 2-2.