 PRIMAVERA 2, BARI – FROSINONE 0-0

Bari – De Lucci, Tatullo(55’st Campanelli), De Mori, Polito(82’st Caputi), Carrieri, Mavraj, Cracchiolo(82’st Avvisati), Palumbo(82’st Georgievski), Tedeschi, Lorusso(62’st Persia), Labianca. A disposizione: Sanrocco, Brigida, Sassarini, Iaia, Spadavecchia,Dimola, Martire. Allenatore: Raimondo

Frosinone – Dosso, Diallo, Hegelund, Barcella(90’st Baptista), Pelosi, Shkambaj, Molignano, Grosso(46’st Borgia), Cichero(46’st Schietroma), Ferizaj(46’st Befani), Dixon(65’st Vacca). A disposizione: Minicangeli, Cellupica, Luchetti, Marchese, Stoyanov, Carfagna, Barone. Allenatore: Pesoli

Arbitro: Marco Di Loreto della sezione di Terni

Assistenti: Pierpaolo Vitale della sezione di Salerno e Domenico Russo della sezione di Torre Annunziata

Ammoniti: Barcella, De Mori, Schietroma, Shkambaj

Espulsi: 92’st Borgia

Modugno – Nella 20a giornata la Primavera giallazzurra di mister Pesoli al ‘Palmiotta’ di Modugno scende in campo contro il Bari. La partita è molto equilibrata sin dai primi minuti di gioco con i padroni di casa che giocano un buon calcio mettendo in difficoltà la retroguardia ciociara. La prima occasione dei giallazzurri arriva al nono minuto di gioco con Ferizaj che calcia ma il pallone termina fuori di poco. Il Bari però non ci sta e sfiora la rete in più occasioni. al ventottesimo Tedeschi scalda le mani di Dosso con un tiro insidioso, disinnescato dal portiere ciociaro. Al trentaduesimo ancora Bari, con Tatullo che trova smarcato Tedeschi che prova ancora a battere Dosso, ma il suo tentativo risulta inefficace. La prima frazione di gioco si conclude con poche emozioni e le due squadre in una fase di studio.

Nella ripresa il Frosinone scende in campo con un piglio diverso ma la prima occasione è ancora dei biancorossi con Labianca che al nono minuto calcia verso la porta difesa da Dosso, ma il portiere ciociaro è ancora bravo a salvare il risultato. Al diciassettesimo il Frosinone si fa vedere con Diallo che dagli sviluppi di un calcio d’angolo colpisce di testa ma il pallone sfila di poco sul fondo. Al ventunesimo ci riprovano ancora i ragazzi di mister Pesoli con Hegelund che sempre da calcio d’angolo colpisce di testa ma la sfera termina alta sopra la traversa. La più grande occasione della partita capita al ventisettesimo con Vaccà che sulla respinta di un calcio di punizione battuto da Barcella, colpisce il palo, a portiere battuto. Il Frosinone ci prova ancora al ventinovesimo con Barcella che raccoglie un pallone crossato da Schietroma ma la sfera termina alto sopra la traversa. Il Frosinone ci prova ma il Bari è bravo a chiudere gli spazi ed a difendere il risultato di 0-0.