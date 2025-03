 PRIMAVERA 2, CROTONE – FROSINONE 2-3

Crotone – Martino; Tessitore, Buonaccorsi, Tosto (19’st Bianchi), Galardo, Loiacono, Maffei, Baena (34’st De Gennaro), Wukanya (19’st Sgro), Vrenna (8’st Simigliani), Terrasi (19’st Cantisani). A disposizione: Borrelli, De Rose, Butta, Ambrogio. Allenatore: Lomonaco

Frosinone – Michelangeli; Shkambaj, Luchetti, Schietroma (dal 16’st Marchese), Pelosi, Molignano (34’st Borgia), Fiorito (1’st Befani), Ndow, Cichero, Grosso (42’st Carfagna), Dixon (34’st Vaccà). A disposizione: Barone, Giora, Cellupica, Diallo, Pantano, Antonellis, Baptista. Allenatore: Pesoli

Ammoniti: Tessitore, Bianchi

Marcatori: 7′ pt Terrasi, 41’pt Schietroma, 45’pt Schietroma, 47’pt Loiacono, 13’st Befani

Arbitro: Toro della sezione di Catania

Assistenti: Celestino della sezione di Reggio Calabria e Marucci della sezione di Rossano

Crotone – Per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Primavera 2, il Frosinone di mister Pesoli, scende in campo in trasferta contro il Crotone. La squadra calabrese parte subito bene e al settimo minuto di gioco trova la rete del vantaggio con Terrasi. La squadra giallazzurra prova a rispondere alla rete di svantaggio dopo solo tre minuti con Grosso, ma il tentativo viene neutralizzato da Martino. Al venticinquesimo i padroni di casa si fanno pericolosi di nuovo con Wukanya ma è bravo Minicangeli a deviare in angolo. Il Frosinone attacca a testa bassa cercando la rete del pari, al ventiseiesimo ci prova Dixon con un fendente che viene parato da Martino. Dopo altri tre minuti ci prova Shkambaj ma il pallone termina fuori di poco. Il pallino del gioco rimane tra i piedi dei giocatori giallazzurri fino al quarantesimo con una splendida girata di Schietroma che porta in parità la sfida. Sempre Schietroma dopo solo quattro minuti di gioco ribalta la partita portando in vantaggio la squadra giallazzurra con un ottimo tiro che batte l’incolpevole Martino. Sembra fatta ma poco prima della fine del primo tempo i padroni di casa riacciuffano il Frosinone con Loiacono che pareggia segnando una rete di pregevole fattura.

Nella ripresa il Frosinone carica di nuovo a testa bassa cercando in più momenti di sfondare il muro che il Crotone ha messo per difendere il risultato. Al sesto minuto ci prova Molignano con un tiro da fuori area che impensierisce Martino che deve deviare la sfera in angolo. Al tredicesimo della ripresa arriva il terzo gol del Frosinone con il subentrante Befani che realizza una rete pesantissima nell’economia del campionato giallazzurro. Dopo quattro minuti ancora Molignano involato in solitaria contro il portiere calabrese spedisce la palla di poco fuori. Il Frosinone dopo la mezz’ora di gioco inizia a gestire le forze controllando il pallino del gioco e non subendo nessun vero pericolo. Dopo 3 minuti di recupero, l’arbitro con il triplice fischio decreta la fine delle ostilità e la vittoria della squadra giallazzurra.