 PRIMAVERA 2, FROSINONE – ASCOLI 1-2

Frosinone – Barone, Cellupica, Hegelund (dal 24’st Cesari), Carfagna (dal 18’st Marchese), Pelosi (dal 37’st Baptista), Shakmbaj, Schietroma, Ndow (dal 18’st Molignano), Ferizaj, Borgia, Vaccà (dal 18’st Fiorito). A Disposizione: Dosso, Diallo, Luchetti, Antonellis, Danieli, Zorzetto, Carpentieri. Allenatore: Pesoli

Ascoli – Sciamarella, Deriu, Ciccanti (dal 33’st Grasso), Dodde, Zagari, Di Teodoro, Cerbone (dal 21’st Giacomazzi), Flaminio (dal 45’st Nenci), Madonna, De Witt (dal 21’st Lo Scalzo), Gorica (dal 45’st Colaiacomo). A Disposizione: Chionne, D’Amore, Di Giacomo, Bruni, Finotti, Dente. Allenatore: Ledesma

Arbitro: Fabio Luongo della sezione di Frattamaggiore

Assistenti: Ludovico Esposito della sezione di Pescara e Giovanni Santoriello della sezione di Nocera

Marcatori: 20’pt Carfagna, 43’pt Gorica, 31’st Madonna

Ammoniti: 15’st Ndow, 38’st Fiorito

Ferentino – Nell’ultima giornata del campionato di Primavera 2, il Frosinone, ormai campione del girone B, affronta alla Città dello Sport l’Ascoli. Il Frosinone parte all’attacco e, dopo soli cinque minuti di gioco, crea una grande palla gol con Schietroma, che semina tutti i difensori e calcia verso lo specchio della porta, ma Sciamarella manda in angolo. Dall’angolo successivo, battuto dallo stesso Schietroma, Borgia svetta sopra tutti e colpisce la traversa. L’Ascoli risponde subito dopo qualche minuto con un tiro dal limite dell’area di Gorica, che termina di poco fuori. Al ventesimo arriva il vantaggio della squadra ciociara con Carfagna. Shakmbaj, in progressione sul lato sinistro, rientra sul destro e pennella un cross che trova Carfagna solo in area di rigore, il quale, di testa, appoggia in rete. Il Frosinone continua nella sua manovra offensiva e va vicino al raddoppio in più occasioni, con Schietroma protagonista. L’Ascoli, però, non ci sta e, a due minuti dalla fine, trova il gol del pareggio con un’azione rocambolesca, in cui Gorica è il più reattivo ad avventarsi sul pallone e spingerlo in porta.

La ripresa inizia a ritmi bassi, con le squadre che si studiano per trovare il buco giusto per colpire. Al nono minuto ci prova l’Ascoli con Gorica, che, lasciato solo in area di rigore, manca di poco il gol calciando il pallone vicino al palo destro difeso da Barone. La partita vive di folate offensive e, in una di queste, l’Ascoli trova il gol del vantaggio. Il solito Gorica, involato verso la porta avversaria, vede l’inserimento di Madonna, che di punta anticipa Barone e sigla la rete del raddoppio. Il Frosinone non riesce a far male alla squadra ospite, che si difende bene e non concede spazi. La partita non ha più nulla da dire. L’Ascoli vince in rimonta 1-2.