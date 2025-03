 PRIMAVERA 2, FROSINONE – NAPOLI 3-1

Frosinone – Minicangeli, Luchetti, Hegelund, Molignano, Pelosi, Shkambaj, Marchese (dal 1’st Schietroma), Ndow (dal 46’st Carfagna), Cichero (dal 46’st Fiorito), Barcella, Dixon (dal 38’st Befani). A disposizione: Dosso, Cellupica, Diallo, Pantano, Antonellis, Baptista, Befani, Barone, Vaccà. Allenatore: Pesoli

Napoli – Turi, Di Martino, Colella, Gambardella, Russo (dal 44’st Cimmurata), Esposito, Ballabile (dal 10’st Popovic), De Chiara, Mboumbou, Borriello (dal 10’st Malasomma), De Martino. A disposizione: Sorrentino, Khraban, Distratto F., Distratto D., Pinzolo. Allenatore: Rocco

Ammoniti: 15’pt Marchese, 11’st Esposito, 22’st De Chiara, 24’st Schietroma, 36’Malasomma, 37’st Russo

Espulsi: 22’st Barcella, 22’st Esposito, 48’st Colella

Marcatori: 2’pt Mboumbou, 3’pt Cichero, 34’pt Barcella, 32’st Dixon

Arbitro: Andrea Ancora della sezione di Roma 1

Assistenti: Chiavaroli Luca della sezione di Pescara e Carella Pierpaolo della sezione dell’Aquila

Ferentino – Il Frosinone di mister Pesoli scende in campo per la ventiduesima giornata di Primavera 2 alla Città dello Sport di Ferentino nel big match con il Napoli. La partita inizia con ritmi altissimi e dopo solo un minuto di gioco la doccia fredda per la squadra giallazzurra. Lancio lunghissimo di Russo che trova solissimo Mboumbou, il giocatore azzurro solo contro Minicangeli segna la rete del vantaggio partenopeo. Il Frosinone non ci sta e dopo solo due minuti pareggia i conti. Splendida azione corale che trova smarcato Cichero. Il venezuelano con uno scavetto pregevole batte Turi per il pareggio ciociaro. Il Frosinone continua nella sua pressione ma il Napoli, riesce passo passo a prendere il controllo dell’incontro. Sempre Russo più volte prova a impensierire il portiere giallazzurro ma senza efficacia. Al trentunesimo altra grande occasione per gli azzurri di mister Rocco. Mboumbou dal vertice dell’area piccola colpisce la traversa andando vicino al raddoppio. Nel momento migliore del Napoli il Frosinone trova il raddoppio. Frittata di Turi che nel rilancio dal fondo colpisce Cichero, il pallone carambola sui piedi di Dixon che invece di calciare, trova Barcella meglio posizionato che appoggia in rete per il 2-1. Passa solo un minuto e Cichero ancora con un tiro radente sfiora il gol del 3-1.

La ripresa si apre con lo stesso spartito del primo tempo, ritmi altissimi e tanta intensità a centrocampo. Il Napoli cerca di recuperare la rete di svantaggio con più iniziative, ma il Frosinone è bravo a resistere. All’undicesimo occasione da calcio di punizione per i giallazzurri con Barcella che calcia bene ma Turi devia in angolo. Al diciottesimo grande occasione per i partenopei da calcio d’angolo. La palla viene deviata nell’area piccola da Mboumbou, la sfera diretta verso la porta, viene respinta sulla linea da Hegelund che spazza lontano. La partita è viva e piena di occasioni, al ventunesimo Dixon, lanciato in porta in solitaria non riesce a realizzare. Momento di confusione al ventiduesimo dove per un fallo di reazione viene espulso Barcella ed anche Esposito nel Napoli lasciando le loro squadre in dieci. L’intensità della partita è altissima con molti scontri di gioco a centrocampo e al trentaduesimo arriva il gol del canadese Dixon. Azione solitaria dell’attaccante giallazzurro che arriva in area di rigore e batte Turi per il 3-1. Il Napoli prova a riaprila con Popovic ma Minicangeli con un miracolo devia in angolo. Il Frosinone lotta su ogni pallone respingendo le sortite avversarie e portando a casa tre punti fondamentali in ottica campionato.