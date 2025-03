 PRIMAVERA 2, FROSINONE – PALERMO 5-0

Frosinone – Minicangeli, Marchese (dal 25′ Pantano), Shkambaj, Molignano (dal 12’st Schietroma), Pelosi, Luchetti (dal 12’st Cellupica), Befani, Ndow, Cichero (dal 12’st Borgia), Grosso (dal 25’st Antonellis), Dixon. A disposizione: Barone, Cellupica, Diallo, Pantano, Carfagna, Baptista, Fiorito, Vaccà, Ferizaj. Allenatore: Pesoli

Palermo – Curtona, Mattaliano, Avena, D’Acquisto (dal 25’st Occhione), Di Maro, Vaiana (dal 1’st Messina), Squillacioti (dal 1’st Federico), Russo, Savator, Di Mitri (dal 12’st Tarantino), Ribaudo (dal 1’st La Mantia). A disposizione: Mondello, Rosciglione, Essa, Vaccaro, Visconti. Allenatore: Del Grosso

Ammoniti: 42’pt Salvator

Espulsi: 8’st Federico

Marcatori: 4’pt Dixon, 33’pt Grosso, 37’pt Dixon, 44’pt Ndow, 3’st Cichero

Arbitro: Alessandro Recchia della sezione di Brindisi

Assistenti: Aletta Antonio della sezione di Avellino e Tagliaferro Tommaso della sezione di Caserta

Ferentino – Il Frosinone di mister Pesoli scende in campo per la ventiquattresima giornata di Primavera 2 alla Città dello Sport di Ferentino nel match casalingo contro il Palermo. Il Frosinone inizia molto bene e dopo solo quattro minuti di gioco passa in vantaggio. Splendida discesa di Befani sul versante sinistro e con il mancino trova Dixon solo in area di rigore che spinge il pallone in porta per l’1-0 giallazzurro. Passano pochi minuti di gioco e il Frosinone produce la stessa occasione stavolta è Dixon a scendere in area di rigore seminando tre difensori e servendo in area di rigore un pallone che però non viene appoggiato in porta da nessuno dei compagni di squadra. Al ventottesimo altra grande occasione per i giallazzurri di mister Pesoli con Marchese che trova con un cross Molignano solo in area ma di testa manda a lato. Al trentunesimo arriva uno dei momenti chiave della partita. Marchese stende in area di rigore Vaina e il Signor Recchia decreta la massima punizione per i rosanero. Di Mitri calcia sul suo lato destro ma Minicangeli riesce a intercettare la sfera e deviare in angolo. Il Palermo forse stordito dalla grande occasione sprecata si fa trovare impreparato su una ripartenza condotta da Dixon sul lato destro dell’area rosanero. Il canadese arriva sul fondo e trova a rimorchio Grosso che deve solo appoggiare il pallone in rete per il gol del 2-0. Il Frosinone non smette di accelerare e al trentottesimo arriva la terza rete dell’incontro con Dixon. Grosso restituisce il favore al compagno di squadra disegnando uno splendido cross che termina sulla testa del giocatore canadese che batte per la terza volta Cutrona. Ad un minuto dalla fine arriva anche la prima rete con la maglia giallazzurra di Ndow che sugli sviluppi di un calcio d’angolo svetta sopra tutta la difesa rosanero e di testa firma il poker ciociaro.

La ripresa riparte con la stessa intensità del primo tempo e i giallazzurri dopo solo tre minuti della ripresa siglano il gol del 5-0 con Cichero, che viene servito solo in area da Befani e con il sinistro mette il pallone alle spalle di Cutrona. Il Frosinone non si ferma e all’ottavo minuto di gioco Befani lanciato verso la porta viene atterrato a pochi metri dall’area di rigore da Federico. Per l’arbitro è fallo per chiara occasione da gol e non può fare altro che espellere il giocatore rosanero. Il Frosinone visto il largo vantaggio decide di rallentare il ritmo mantenendo il possesso del pallone ed addormentando la partita. l’arbitro Recchia fischia la fine senza altri minuti di recupero decretando la vittoria giallazzurra.