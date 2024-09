 PRIMAVERA, FROSINONE – BENEVENTO 3-0

Frosinone: Dosso, Obleac, Pelosi, Hegelund, Shkambay, Grosso (dal 39’ st De Filippis), Stojanov (dal 15’st Corallini), Ferizaj (dal 15’ st Borgia), Barcella (25 st Molignano), Dixon (dal 39’ Fiorito), Cichero. A disposizione: Barone, Zorzetto, Diallo, Schietroma, Centra, Buonpane, Cellupica. Allenatore: Greco



Benevento: Giangregorio, Fastiggi, Ciurleo (dal 25’st Polverino), Avolio, Eletto (dal 33’ st Guerra), Marrone, Politi (dal 33’ st Rucci), Donatiello, Francescotti, Sessa (dal 15’st Milucci), Balzano (dal 15’ st Sasso). A disposizione: Verdicchio, Mirashi, Nonga, Festino, Borrelli, D’Alessio. Allenatore: Iezzo

Marcatori: 28’ pt Dixon, 30’pt Obleac, 19’ st Dixon

Arbitro: Giaquinto della sezione di Parma

Assistenti: Rinaldi della sezione di Pisa e Iuliano della sezione di Siena

Ammoniti: 38’pt Politi (B), 11’st Barcella (F), 30’st Eletto (B) 32’ st Chichero (F), 34’ st Rucci (B), 38’st Molignano (F)

Ferentino – Seconda giornata di campionato Primavera 2 per il Frosinone che, alla prima partita casalinga, affrontava il Benevento di Mister Iezzo. Quest’ultimo arrivava, alla Città dello Sport, dopo la vittoria per 3-0 contro il Perugia. I giallazzurri di mister Greco partono subito forte e al quarto minuto si rendono pericolosi, con un colpo di testa di Stojanov dagli sviluppi di un calcio d’angolo che termina di poco alto sopra la traversa. Dopo questo primo squillo, la partita vive un momento di equilibrio in cui non c’è una squadra che prevale sull’altra. Equilibrio che viene interrotto al 28’ minuto quando uno splendido passaggio di Ferizaj trova solo Dixon che da solo in area di rigore batte Giangregorio per l’1-0 del Frosinone. La squadra di mister Greco continua a spingere e al 30’ ottiene una punizione a due nell’area di rigore del Benevento. Sul punto di battuta si presenta Cichero che calcia sul secondo palo e trova Matteo Obleac che da due passi raddoppia. La ripresa si apre con un Benevento più propenso all’attacco per recuperare il doppio svantaggio. Ma al 19’ minuto di gioco i giallazzurri colpiscono ancora con il solito Dixon trovato da uno splendido assist di Barcella, d’avanti al portiere del Benevento, l’attaccante segna la rete del 3-0 per il Frosinone. Dopo la terza rete il Frosinone amministra bene la partita con un’ottima fase difensiva che annulla la pressione del Benevento. I Giallazzurri portano a casa altri tre punti fondamentali per il campionato.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio