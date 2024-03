 PRIMAVERA, FROSINONE – BOLOGNA 0-O

Frosinone – Bologna 0-0

Frosinone: Palmisani; Romano, Sevrino (78′ Pahic), Petta, Zaknic, Molignano (46′ Vural), Selvini, Boccia (90’+3′ Milazzo), Luna (78′ Cichero), Cichella, Bouabre. A disposizione: Lagonigro, Stefanelli, Romano, Shkambaj, Dixon, Cesari, Ioannou. Allenatore: Gregucci.

Bologna: Bagnolini; Nezirevic (90’+3′ Carretti), Menegazzo, Hodzic, Amey, Rosetti, Ebone (55′ Mangiameli), Svoboda (70′ De Luca), Diop (55′ Ravaglioli), Baroncioni, Byar. A disposizione: Pessina, Gasperini, Kongslev, Zonta, Lai, Tordiglione, Tonin. Allenatore: Magnani.

Arbitro: Giuseppe Mucera della sezione di Palermo

Ammoniti: 80′ Rosetti (B)

FERENTINO – Termina in parità l’importante match salvezza contro il Bologna. Partita bella alla ‘Città dello Sport’, in cui le due squadre si sono affrontate a viso aperto, nonostante l’importanza della posta in palio.

Inizio di gara equilibrato, Frosinone ben messo in campo e Bologna che ci prova due volte con Ebone. La squadra di Gregucci però guadagna campo e al 20′ ha l’occasionissima con Luna, ma il suo destro termina a lato di poco. Altra palla gol al 34′ stavolta clamorosa con Selvini, che da due passi manda sopra la traversa. E’ sempre Selvini in chiusura di tempo a sfiorare la via della rete, la sua conclusione da posizione defilata, termina a lato di un soffio.

Frosinone ispirato anche nel secondo tempo, altra palla gol sui piedi di Selvini, ma in questo caso è Bagnolini a chiudere la porta con un intervento super sul tiro a giro dell’attaccante giallazzurro. Nel finale squadre lunghe e tante occasioni per passare in vantaggio da una parte e dall’altra, ma nessuna decisiva per sbloccare il match. Frosinone e Bologna restano così a braccetto con 21 punti all’ultimo posto in classifica.