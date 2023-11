 PRIMAVERA, FROSINONE – LAZIO 1-1

Frosinone – Lazio 1-1

Marcatori: 2′ Ferizaj (F), 44′ Bordon (L)

Frosinone: Avella, Romano R., Pahic, Severino (49′ Romano A.), Milazzo, Mezsargs (46′ Cichero), Ferizaj, Boccia, Cissè, Paura, Amerighi. A disposizione: Lagonigro, Stefanelli, Molignano, Shkambaj, Dixon, Stoyanov, Aromatico, Fiorito. Allenatore: Gregucci

Lazio: Magro; Zazza, Dutu, Petta, Milani; Nazzaro (70′ Sardo), Bordon, Yordanov (88′ Serra); Gonzalez, D’Agostini (78′ Sulejmani), Sana Fernandes (88′ Cappelli). A disposizione: Renzetti, Bedini, Tredicine, Bigotti, Marini. Allenatore: Sanderra

Ammoniti: Sana Fernandes (L), Boccia (F), Romano A. (F), Milazzo (F)

Espulsi: Gregucci (F)

Arbitro: Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino

FERENTINO – Ottimo punto e prestazione gagliarda per i giallazzurri di mister Gregucci, che alla ‘Città dello Sport’ frenano la Lazio sull’1-1. Prestazione di livello quella dei Leoni, contro una delle squadre più in forma del campionato e attualmente terza in classifica.

Pronti via ed è subito vantaggio Frosinone. Boccia approfitta dell’errore di Magro, serve Ferizaj che con un gran tiro da fuori fa gioire i suoi. I giallazzurri gestiscono bene il pallone e rischiano poco, unico squillo ospite al 10′ con un tiro-cross di Zazza che è controllato da Avella. Il gioco è spezzettato, il grande pressing del Frosinone mette in difficoltà la Lazio, che si rivede alla mezz’ora con un tiro improvviso di Milani che scheggia il palo. Pareggio sfiorato, che attiva però proprio in chiusura di tempo con Bordon, bravo e fortunato a ritrovarsi tutto solo sul secondo palo, pronto a ribadire in rete.

Il gol subito proprio nel finale di tempo non scompone il Frosinone, che costringe la Lazio spesso e volentieri a difendersi. Al 58′ bella azione di Amerighi sulla fascia, cross per Boccia, ma il colpo di testa del numero 27 è debole per impensierire Magro. Al 77′ il Frosinone ha l’occasionassima per passare avanti. La catena di sinistra lavora bene, il pallone arriva a Milazzo, gioco di gambe e tiro imparabile che però impatta contro la traversa. A pochi istanti dal 90′ la Lazio ha una doppia occasione, prima Avella è decisivo sul tocco di Cappelli, poi è Romano monumentale a salvare sul tap-in di Sardo a colpo sicuro. Termina 1-1 alla ‘Città dello Sport’, risultato importante per smuovere la classifica dei giallazzurri in vista del match di Torino contro la Juventus.

Foto: Enrico Magliocco