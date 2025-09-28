PRIMAVERA 1, LE PAROLE DI FRARA ALLA VIGILIA DI ROMA – FROSINONE

Sarà Roma-Frosinone a chiudere il sesto turno del Campionato Primavera 1, gara difficile sul campo di Trigoria per i giallazzurri che proveranno a ripetersi dopo le due belle prove contro Atalanta e Milan. Queste le parole del Responsabile del Settore Giovanile Alessandro Frara:

“Il nostro è stato un buon inizio di campionato, la squadra ha saputo offrire sempre buone prove in queste prime partite, tralasciando la prestazione di Parma, il nostro è stato senza dubbio un campionato in crescendo. Ora è importante non abbassare la guardia perchè il percorso è pieno di insidie.

Il nostro obiettivo è la salvezza, riuscire a farlo sarebbe una grande impresa. Dopo cinque giornate è troppo presto per parlare di obiettivi. Al centro del nostro progetto c’è il miglioramento di ogni singolo calciatore e il cercare di ridurre il gap con la prima squadra, in modo da mettere a disposizione nel futuro più calciatori possibili.

In queste prime giornate il Frosinone non è mai stato secondo a nessuno ed ha dato filo da torcere a società blasonate, questo per noi è motivo d’orgoglio ma dovremo mantenere per il futuro umiltà e concentrazione”.

Partite come quella contro la Roma danno sempre stimoli particolari, siamo vicini di casa, per noi i giallorossi possono essere un punto di riferimento a livello giovanile e faremo del nostro meglio per creargli delle difficoltà”.