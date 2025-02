 PRIMAVERA, MISTER PESOLI POST FROSINONE – MONOPOLI

Dopo lo stop di Benevento la Primavera torna alla vittoria e lo fa alla ‘Città dello Sport’ con un gol nel secondo di Filippo Grosso. Queste le parole di mister Pesoli nel post gara:

“Vittoria importante e non facile, il Monopoli si è dimostrato un avversario organizzato e deciso a ben figurare. C’erano tante variabili oggi, riscattare la sconfitta di Benevento, l’insidia del campo pesante e giocare sapendo già i risultati delle altre, il nostro campionato sarà così fino alla fine e per questo servirà attenzione come oggi. Ogni risultato serve a fortificare la consapevolezza, un calciatore deve saper crescere anche sotto il punto di vista emotivo e mentale. La prossima settimana affronteremo il Bari senza guardare alla classifica, dobbiamo continuare a spingere forte verso il nostro obiettivo”.