 PRIMAVERA, MISTER PESOLI POST FROSINONE – PERUGIA

Vittoria di misura per la Primavera, decisiva la rete di Dixon nel secondo tempo, utile per la tredicesima vittoria stagionale e per incrementate la testa della classifica. Queste le parole nel post gara di mister Emanuele Pesoli:

“E’ stata una partita complicata e lo saranno anche le prossime, chi ci affronta, vista la classifica lo fa con grande carisma e attenzione. Faccio i complimenti al Perugia, una squadra che oggi ha fatto una buonissima gara, ma sono soddisfatto della prestazione che abbiamo messo in campo, siamo stati bravi, pazienti ed equilibrati. Ora c’è da continuare così in vista del Benevento, una gara da preparare con la giusta mentalità, sperando in quale rientro. Si affronteranno due belle squadre, ci sarà da divertirsi”.