 PROGRAMMA DEL WEEKEND, FEMMINILE E SETTORE GIOVANILE

In campo le compagini del calcio femminile e del settore giovanile.

Le ragazze di mister Crecco domenica 29 saranno impegnate nella sfida casalinga contro la Salernitana. Le giallazzurre devono riscattare la sconfitta subita dal Trastevere nella scorsa giornata.

Anche gli under 17 ospiteranno la Salernitana, compagine con 14 punti in 15 giornate e che nell’ultima di campionato ha superato per 1-0 la Ternana.

Gli under 16 e gli under 15 affronteranno la dura trasferta di Palermo: gli under 16 dovranno difendere il secondo posto dall’assalto di Bari e Lazio distanti solamente 3 lunghezze, mentre gli under 15 devono dare continuità alla vittoria per 3-0 rifilata alla Reggina.

Sabato pomeriggio gli under 14 di mister Broccolato, nel campionato élite, attenderanno a Ripi la Lodigiani mentre nel campionato Pro sfideranno la Lazio al “Green Club”.

SERIE C – FEMMINILE

Domenica 29 gennaio alle ore 14:30 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Salernitana

UNDER 17

Domenica 29 gennaio alle ore 12:15 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Salernitana

UNDER 16

Domenica 29 gennaio alle ore 15:00 – Palermo (PA)

Palermo – FROSINONE

UNDER 15

Domenica 29 gennaio alle ore 13:00 – Palermo (PA)

Palermo – FROSINONE

UNDER 14 – PRO

Domenica 29 gennaio alle ore 14:30 – Roma (RM)

Lazio – FROSINONE

UNDER 14 – ÉLITE

Sabato 28 gennaio alle ore 14:30 – Ripi (FR)

FROSINONE – Lodigiani

