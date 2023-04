 PROGRAMMA DEL WEEKEND, FEMMINILE E SETTORE GIOVANILE

Le canarine, nel campionato di Serie C, dopo la sconfitta subita sul campo della Vis Mediterranea ospiteranno l’Independent a Ferentino. Le ragazze di mister Crecco attualmente si trovano al 10° posto in classifica a cinque punti di vantaggio dalla zona playout.

Ultimo match per il campionato under 17. I giallazzurri di mister Ledesma, dopo aver scontato un turno di riposo, affronteranno al “Vollero” di Ceprano il Palermo.

Turno di riposo per l’under 16.

Cominciano i playoff nella categoria under 15: il Frosinone, posizionato al 4° posto in campionato, affronterà i biancorossi del Bari in un match di sola andata a Ceprano.

Aprono il fine settimana calcistico gli under 14 élite, i canarini affronteranno tra le mura amiche il Fonte Meravigliosa. I ragazzi di mister Broccolato attualmente sono in testa alla classifica con 7 punti di distacco dalla seconda a quattro giornate dal termine.

SERIE C – FEMMINILE

Domenica 23 aprile alle ore 15:30 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Independent

UNDER 17

Domenica 23 aprile alle ore 15:00 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Palermo

UNDER 16

Riposo

UNDER 15

Domenica 23 aprile alle ore 12:00 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Bari

UNDER 14 – ÉLITE

Sabato 22 aprile alle ore 15:00 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Fonte Meravigliosa

