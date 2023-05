 PROGRAMMA DEL WEEKEND, FEMMINILE E SETTORE GIOVANILE

Archiviato il match del 30 aprile, le giallazzurre sono chiamate ad affrontare la quarta forza del campionato, la Roma femminile.

Mancano 4 match prima della fine del campionato e il Frosinone può ancora contare su un distacco importante sulla zona playout.

Superati i playoff il Frosinone under 15 accede agli ottavi di finale, prossimo avversario la Roma. I precedenti tra le due compagini, in questa stagione, vedono la squadra capitolina favorita viste le due vittorie della regular season: 0-1 a Ceprano e 2-0 a Roma.

Scendono in campo anche gli under 14 di mister Broccolato nel campionato élite contro la Lodigiani. I giallazzurri sono primi a +6 dalla Nuova Tor Tre Teste a due match dal termine.

SERIE C – FEMMINILE

Domenica 7 maggio alle ore 14:30 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Roma

UNDER 17

Riposo

UNDER 16

Riposo

UNDER 15

Sabato 6 maggio alle ore 15:00 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Roma

UNDER 14

Sabato 6 maggio alle ore 15:00 – Roma (RM)

Lodigiani – FROSINONE

