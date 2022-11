 PROGRAMMA DEL WEEKEND, FEMMINILE E SETTORE GIOVANILE

Archiviato il match contro il Chieti, il Frosinone Femminile è pronto ad affrontare fuori casa la Roma. La compagine della capitale ha totalizzato 19 punti in 11 giornate giocate.

Dopo il passo falso nell’ultima giornata, i giallazzurri Under 17 affronteranno la 7ª del campionato, la Ternana, a Ceprano.

Gli Under 16 e gli Under 15 saranno impegnati nell’impegnativa trasferta di Lecce. I primi scenderanno in campo alle 14:45, mentre i secondi alle 12:45.

Doppio impegno per gli Under 14: nel campionato Pro il Frosinone attenderà l’Ascoli a Ripi, mentre nel campionato élite l’Atletico Lodigiani cercherà di fermare i canarini.

SERIE C – FEMMINILE

Domenica 27 novembre alle ore 14:30 – Roma (RM)

Roma – FROSINONE

UNDER 17

Domenica 27 novembre alle ore 15:00 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Ternana

UNDER 16

Domenica 27 novembre alle ore 14:45 – Cavallino (LE)

Lecce – FROSINONE

UNDER 15

Domenica 27 novembre alle ore 12:45 – Cavallino (LE)

Lecce – FROSINONE

UNDER 14 – PRO

Domenica 27 novembre alle ore 15:00 – Ripi (FR)

FROSINONE – Ascoli

UNDER 14 – ÉLITE

Sabato 26 novembre alle ore 15:00 – Roma (RM)

Atl. Lodigiani – FROSINONE

