QUATTRO GIOCATORI CONVOCATI DALLE RISPETTIVE NAZIONALI

Quattro giocatori del Frosinone convocati per i prossimi impegni con le rispettive nazionali. I difensori Anthony e Jeremy Oyono sono stati chiamati dalla nazionale maggiore del Gabon, che sarà impegnata nelle qualificazioni mondiali il 3 settembre alle ore 15 in trasferta contro le Seychelles e il 9 settembre in casa contro la Costa d’Avorio. L’attaccante Giorgi Kvernadze ha risposto alla convocazione della Georgia, che giocherà il 4 settembre alle ore 18 in casa contro la Turchia e il 7 settembre, sempre in casa, contro la Bulgaria. Infine, convocato dal nuovo selezionatore della nazionale Under 21 azzurra, Silvio Baldini, l’attaccante Antonio Raimondo, che affronterà nelle qualificazioni al prossimo Europeo il 5 settembre il Montenegro e il 9 settembre la Macedonia del Nord.