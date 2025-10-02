ADRIAN RAYCHEV SI PRESENTA

Adrian Raychev, esterno offensivo classe 2006 in arrivo dal Pisa e nazionale bulgaro Under 21, porta con sé talento, velocità e determinazione. Ha già messo in mostra le sue qualità con la Primavera giallazzurra, realizzando un gol e un assist.

“Conoscevo il Frosinone perché l’anno scorso ero venuto qui con il Pisa per la partita di Coppa Italia. In quell’occasione ho potuto vedere lo stadio e per me è bellissimo. Non vedo l’ora di scendere in campo e giocare con i miei compagni. Cerco di dare il massimo ogni giorno in allenamento per avere la chance di giocare: dipende tutto da me.”

“Il mister è molto serio e ci fa lavorare tanto durante l’allenamento. Sono molto contento di averlo, perché sono sicuro che mi farà crescere molto. Quando sono arrivato qui a Frosinone ero un po’ indietro con la condizione fisica, però ogni giorno mi sento meglio e spero di raggiungere il prima possibile la forma ottimale.”