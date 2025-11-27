REGGIANA – FROSINONE, ARBITRA IL SIGNOR ﻿SIMONE GALIPÒ

Sarà il signor Simone Galipò della sezione di Firenze a dirigere Reggiana – Frosinone, gara valida per la 14.a giornata del campionato di serie BKT in programma sabato 29 novembre 2025 (ore 15.00) al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Gli assistenti designati saranno Dario Garzelli della sezione di Livorno e Marco Ceolin della sezione di Treviso. Il Quarto uomo sarà il signor Jules Roland Andeng Tona Mbei della sezione di Cuneo. Al Var il signor Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia, Avar il signor Matteo Gualtieri della sezione di Asti.

