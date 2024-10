 REGGIANA – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA

Il Frosinone Calcio comunica che per la gara REGGIANA-FROSINONE, valida per la nona giornata del campionato di Serie BKT, in programma Domenica 20 ottobre alle ore 15.00 la vendita per la tifoseria ospite è attiva da Venerdì 11 Ottobre 2024 dalle ore 16,00 fino a Sabato 19 Ottobre 2024 alle 19.00 presso i punti vendita Vivaticket della provincia di Frosinone.

La prevendita sarà inoltre online su www.vivaticket.com Tribuna Nord costo € 20,00 più diritti di prevendita Gratuito fino a 6 anni non compiuti.

