REGGIANA – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA

Frosinone Calcio comunica i prezzi dei tagliandi e le modalità di vendita della gara Reggiana – Frosinone, valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie BKT, in programma sabato 29/11/2025 alle ore 15:00.

I biglietti del Settore Ospiti sono già in vendita e potranno essere acquistati fino alle ore 19:00 di venerdì 28/11/2025, sia ONLINE, attraverso il sito di Vivaticket oppure presso i punti vendita Vivaticket abilitati.

SETTORE OSPITI

Intero 22.30 €

MODALITA’ DI ACQUISTO



Al momento dell’acquisto i tifosi dovranno esibire un documento d’identità in corso di validità. Si ricorda che i biglietti del Settore Ospiti NON saranno in vendita ai botteghini dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, di non arrivare allo stadio sprovvisti di titolo d’accesso.

Raccomandiamo di diffidare di siti web diversi da quelli ufficiali, di compravendite tra privati e di altri canali non autorizzati, poiché spesso offrono biglietti contraffatti o non validi. Il Club non risponde di eventuali frodi subìte a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati.

INFO PARCHEGGIO



Il parcheggio riservato ai tifosi ospiti, adiacente lo stadio, è ubicato in via Felice Romano ed ha una capienza di 500 posti.

ACCREDITO DISABILI

L’accreditamento per l’accesso delle persone con disabilità potrà essere effettuato entro 72 ore prima della partita mediante comunicazione al seguente indirizzo email: biglietteria@reggianacalcio.it

INFO UTILI

Clicca qui