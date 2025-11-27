REGGIANA – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA

REGGIANA – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA

 In Banner Slider, Prima squadra

Frosinone Calcio comunica i prezzi dei tagliandi e le modalità di vendita della gara Reggiana – Frosinone, valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie BKT,  in programma sabato 29/11/2025 alle ore 15:00.

I biglietti del Settore Ospiti sono già in vendita e potranno essere acquistati  fino alle ore 19:00 di venerdì 28/11/2025, sia ONLINE, attraverso il sito di Vivaticket oppure presso i punti vendita Vivaticket abilitati.

 

SETTORE OSPITI

Intero 22.30 €

MODALITA’ DI ACQUISTO

Al momento dell’acquisto i tifosi dovranno esibire un documento d’identità in corso di validità. Si ricorda che i biglietti del Settore Ospiti NON saranno in vendita ai botteghini dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, di non arrivare allo stadio sprovvisti di titolo d’accesso.

Raccomandiamo di diffidare di siti web diversi da quelli ufficiali, di compravendite tra privati e di altri canali non autorizzati, poiché spesso offrono biglietti contraffatti o non validi. Il Club non risponde di eventuali frodi subìte a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati.

 

INFO PARCHEGGIO

Il parcheggio riservato ai tifosi ospiti, adiacente lo stadio, è ubicato in via Felice Romano ed ha una capienza di 500 posti.

ACCREDITO DISABILI

L’accreditamento per l’accesso delle persone con disabilità potrà essere effettuato entro 72 ore prima della partita mediante comunicazione al seguente indirizzo email: biglietteria@reggianacalcio.it

INFO UTILI

Clicca qui

Articoli Recenti
REPORT KONEBanner Slider, Home, Prima squadra
REGGIANA – FROSINONE, ARBITRA IL SIGNOR ﻿SIMONE GALIPÒBreaking News - Seconde notizie, Prima squadra
Frosinone Calcio
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Informativa Cookie e Privacy

Questo sito web utilizza cookies tecnici e di terze parti.

Le informazioni sui cookie sono salvate nel tuo browser e ci permettono di riconoscerti quando torni sul nostro sito web, ci aiutano a comprendere i volumi di visita giornalieri e i contenuti più interessanti.

Puoi leggere l’Informativa Cookie completa cliccando QUI.

Puoi leggere l’Informativa Privacy completa cliccando QUI.

Puoi modificare le impostazioni sui cookies utilizzando i selettori presenti in questo box.