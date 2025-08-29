REPORT INFORTUNI

Frosinone calcio comunica il report degli infortunati:

Gori procede il suo recupero, lesione menisco laterale ginocchio destro

Corrado procede il suo recupero, ‘Rima di frattura’ perone destro

Sherri frattura pluriframmentaria del complesso Orbito-Maxillo-Malare destro e delle ossa nasali

Selvini (infortunio scorsa stagione) per lesione legamento crociato anteriore e menisco laterale ginocchio destro

Hegelund procede il suo recupero per tendinopatia rotulea ginocchio destro

Monterisi (si è fermato post Frosinone Avellino) per lieve distrazione legamento collaterale mediale ginocchio sinistro

Biraschi (seduta di allenamento/presentazione squadra) si è fermato per una lieve distrazione legamento collaterale laterale ginocchio destro

