SAMPDORIA – FROSINONE 1-1
Sampdoria – Ghidotti, Riccio (dal 46′ Benedetti), Ferrari (dal 82′ Hadzikadunic), Giordano, De Paoli (dal 28′ Ioannou), Abildgaard, Barak (dal 61′ Cuni), Venuti (dal 61′ Ricci), Cherubini, Henderson, Coda. A disposizione: Ravaglia, Coubis, Ferri, Bellemo, Vulikic, Conti, Narro. Allenatore: Gregucci
Frosinone– Palmisani, Oyono A. (dal 66′ Oyono J.), Calvani, Gelli J., Bracaglia (dal 87′ Cittadini), Koutsoupias, Caló, Cichella, Ghedjemis (dal 76′ Vergani), Zilli (dal 66′ Raimondo), Kvernadze (dal 87′ Corrado). A disposizione: Sherri, Pisseri, Ndow, Raychev, Hegelund, Dixon, Grosso. Allenatore: Alvini
Arbitro: Niccolò Turrini della sezione di Firenze
Assistenti: Federico Fontani della sezione di Siena e Stefano Galimberti della sezione di Seregno
Quarto uomo: Andrea Calzavara della sezione di Varese
Var: Giacomo Camplone della sezione di Lanciano
Avar: Daniele Rutella della sezione di Enna
Totale spettatori: 22.675 Ospiti: 186
Ammoniti: 22′ Oyono A., 58′ Gelli J., 84′ Vergani
Marcatori: 38′ Zilli, 69′ Coda