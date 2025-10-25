SAMPDORIA – FROSINONE 1-1

SAMPDORIA – FROSINONE 1-1

Sampdoria – Frosinone 1-1

Sampdoria – Ghidotti, Riccio (dal 46′ Benedetti), Ferrari (dal 82′ Hadzikadunic), Giordano, De Paoli (dal 28′ Ioannou), Abildgaard, Barak (dal 61′ Cuni), Venuti (dal 61′ Ricci), Cherubini, Henderson, Coda. A disposizione: Ravaglia, Coubis, Ferri, Bellemo, Vulikic, Conti, Narro. Allenatore: Gregucci

Frosinone– Palmisani, Oyono A. (dal 66′ Oyono J.), Calvani, Gelli J., Bracaglia (dal 87′ Cittadini), Koutsoupias, Caló, Cichella, Ghedjemis (dal 76′ Vergani), Zilli (dal 66′ Raimondo), Kvernadze (dal 87′ Corrado). A disposizione: Sherri, Pisseri, Ndow, Raychev, Hegelund, Dixon, Grosso. Allenatore: Alvini

Arbitro: Niccolò Turrini della sezione di Firenze

Assistenti: Federico Fontani della sezione di Siena e Stefano Galimberti della sezione di Seregno

Quarto uomo: Andrea Calzavara della sezione di Varese

Var: Giacomo Camplone della sezione di Lanciano

Avar: Daniele Rutella della sezione di Enna

Totale spettatori: 22.675 Ospiti: 186

Ammoniti: 22′ Oyono A., 58′ Gelli J., 84′ Vergani

Marcatori: 38′ Zilli, 69′ Coda

