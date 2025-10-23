SAMPDORIA-FROSINONE, ARBITRA IL SIGNOR NICCOLO’ TURRINI

Sarà il signor Niccolò Turrini della sezione di Firenze a dirigere Sampdoria – Frosinone, gara valida per la 9.a giornata del campionato di serie BKT in programma sabato 25 ottobre 2025 (ore 15.00) allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Gli assistenti designati saranno Federico Fontani della sezione di Siena e Stefano Galimberti della sezione di Seregno. Il Quarto uomo sarà il signor Andrea Calzavara della sezione di Varese. Al Var il signor Giacomo Camplone della sezione di Lanciano, Avar il signor Daniele Rutella della sezione di Enna.