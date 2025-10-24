SAMPDORIA-FROSINONE, I CONVOCATI
Sono 23 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara Sampdoria – Frosinone in programma domani allo stadio ‘Luigi Ferraris’.
Di seguito l’elenco completo:
Portieri:
Palmisani, Pisseri, Sherri
Difensori:
Bracaglia, Calvani, Cittadini, Corrado, Gelli J., Hegelund, Oyono A., Oyono J.
Centrocampisti:
Calò, Cichella, Grosso, Koutsoupias, Ndow
Attaccanti:
Dixon, Ghedjemis, Kvernadze, Raychev, Raimondo, Vergani, Zilli
Squalificati
Non convocati
Lolic
Infortunati
- Barcella: lesione di alto grado dell’adduttore lungo di destra
- Gori: lesione menisco laterale ginocchio destro.
- Biraschi: lesione menisco laterale ginocchio destro.
- Selvini: lesione legamento crociato anteriore e menisco laterale ginocchio destro.
- Gelli F.: lesione bicipite femorale coscia sinistra
- Marchizza : sindrome femoro-rotulea post-traumatica ginocchio destro.
- Kone: Elongazione bicipite Flessore destro
- Monterisi: lesione a livello della giunzione miotendinea del bicipite femorale destro
- Masciangelo: Trauma distorsivo caviglia destra.
