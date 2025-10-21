SAMPDORIA – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA
Il Frosinone Calcio comunica i prezzi dei tagliandi e le modalità di vendita della gara Sampdoria – Frosinone, valida per la nona giornata del campionato di Serie BKT, in programma sabato 25/10/2025 alle ore 15:00.
I biglietti del Settore Ospiti potranno essere acquistati dalle ore 15 di oggi 21/10/2025 fino alle ore 19:00 di venerdì 24/10/2025, sia ONLINE, attraverso il sito della Sampdoria oppure presso i punti vendita Ticketone abilitati.
SETTORE OSPITI
Intero 15 €
MODALITA’ DI ACQUISTO
Al momento dell’acquisto i tifosi dovranno esibire un documento d’identità in corso di validità.
Si ricorda che i biglietti del Settore Ospiti NON saranno in vendita ai botteghini dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, di non arrivare a Genova sprovvisti di titolo d’accesso.
Raccomandiamo di diffidare di siti web diversi da quelli ufficiali, di compravendite tra privati e di altri canali non autorizzati, poiché spesso offrono biglietti contraffatti o non validi. Il Club non risponde di eventuali frodi subìte a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati.
Attenzione: tutti i bambini di qualsiasi età dovranno essere muniti di biglietto.
INFO PARCHEGGIO OSPITI
Uscita consigliata: Genova Est. Parcheggio denominato “Piastra Genova Est”