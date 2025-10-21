SAMPDORIA – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA

Il Frosinone Calcio comunica i prezzi dei tagliandi e le modalità di vendita della gara Sampdoria – Frosinone, valida per la nona giornata del campionato di Serie BKT,  in programma sabato 25/10/2025 alle ore 15:00.

I biglietti del Settore Ospiti potranno essere acquistati dalle ore 15 di oggi 21/10/2025 fino alle ore 19:00 di venerdì 24/10/2025, sia ONLINE, attraverso il sito della Sampdoria oppure presso i punti vendita Ticketone abilitati.

 

SETTORE OSPITI 

Intero 15 €

 

MODALITA’ DI ACQUISTO

Al momento dell’acquisto i tifosi dovranno esibire un documento d’identità in corso di validità.

Si ricorda che i biglietti del Settore Ospiti NON saranno in vendita ai botteghini dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, di non arrivare a Genova sprovvisti di titolo d’accesso.

Raccomandiamo di diffidare di siti web diversi da quelli ufficiali, di compravendite tra privati e di altri canali non autorizzati, poiché spesso offrono biglietti contraffatti o non validi. Il Club non risponde di eventuali frodi subìte a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati.

Attenzione:  tutti i bambini di qualsiasi età dovranno essere muniti di biglietto.

INFO PARCHEGGIO OSPITI

Uscita consigliata: Genova Est. Parcheggio denominato “Piastra Genova Est”

