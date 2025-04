 SASSUOLO – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA

TRIBUNA NORD (Settore Ospiti)

Il costo è di € 10,00 + costo di prevendita

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

Per accedere al Mapei Stadium sarà necessario essere in possesso del biglietto e di un documento di riconoscimento in corso di validità, non si necessita di tessera del tifoso.

Con riferimento, inoltre, a quanto disposto dalle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (introduzione striscioni e simili negli impianti sportivi), Vi comunichiamo gli indirizzi dove i Vs. tifosi potranno far pervenire le richieste entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni.

MAIL: segreteria@sassuolocalcio.it