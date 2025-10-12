SERIE B FEMMINILE, AREZZO – FROSINONE 2-1

Arezzo – Di Nallo, Viesti, Tuteri, Vlassopoulou, Corazzi, Tamburini, Bossi(dal 59′ Ghio), Termentini, Lorieri (Dal 85′ Nasoni), Fortunati, Razzolini (Dal 85′ Barsali). A disposizione: Verano, Di Benedetto, Beduschi, Perfetti, Cavallini, Martino. Allenatore: Benedetti

Frosinone– Nardi, Karaivanova, Neddar, Costa, Battistini (Dal 76′ De Matteis), Dezotti (Dal 86′ Licari), Naydenova, Coady, Tata, Nocchi (Dal 86′ Stibel), Cinquegrana. A disposizione: Zuliani, Contena, Cacchioni, Pastore, Vaccari, Leone. Allenatore: Foglietta

Arbitro: Luca Tuderti della sezione di Reggio Emilia

Assistenti: Mattia Bissioni e Nicola Sintini della sezione di Cesena

Marcatori: 22′ Vlassopoulou, 42′ Tata, 70′ Vlassopoulou

Ammoniti: 26′ Tuteri, 69′ Nocchi, 74′ Lorieri

Arezzo – Nella quinta giornata del campionato di Serie B femminile, il Frosinone scende in campo in trasferta sul terreno dell’Arezzo. Le ragazze di mister Foglietta partono con il piede giusto, mettendo subito pressione alle padrone di casa. Nonostante il buon avvio, l’Arezzo passa in vantaggio al 22’: un cross teso viene respinto con i pugni da Nardi, ma la palla finisce sulla testa di Vlassopoulou, che insacca e porta in vantaggio le amaranto. Il Frosinone si rende pericoloso pochi minuti più tardi con un tiro dal limite dell’area di Tata, bloccato dal portiere. Le giallazzurre trovano il pareggio allo scadere: sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Costa, Tata gira di prima intenzione con il destro e insacca la sfera, firmando il momentaneo 1-1.

Il Frosinone riparte con determinazione nella ripresa e sfiora subito il gol del vantaggio: Tata, a tu per tu con il portiere, si divora la rete del possibile 1-2. L’Arezzo reagisce e al 58’ colpisce una traversa con Termentini, che fa tremare le giallazzurre. Pochi minuti dopo ci prova ancora la squadra di casa con Corazzi, che calcia dal limite ma il pallone termina sul fondo. Il Frosinone risponde colpo su colpo e sfiora nuovamente il vantaggio con Cinquegrana, che gira di sinistro verso la porta, ma Di Nallo blocca la conclusione. Al 70’ arriva la rete del nuovo vantaggio amaranto: Vlassopoulou trasforma con precisione una punizione dal limite, battendo Nardi e portando l’Arezzo sul 2-1. Le giallazzurre non si arrendono e continuano a spingere alla ricerca del pareggio. Coady ci prova dal vertice dell’area con un mancino potente, ma la palla sorvola la traversa. L’ultima occasione arriva sui piedi di Cinquegrana che calcia da dentro l’area di rigore ma è brava Di Nallo a chiudere lo specchio della porta. Nonostante il forcing finale, l’Arezzo regge bene in difesa e porta a casa la vittoria. La partita termina sul 2-1 per le amaranto.