SERIE B FEMMINILE, BOLOGNA – FROSINONE 1-0

Bologna – Frigotto, Lahteenmaki, Passeri, Martiskova (dall’83’ Jansen), Fusar Poli, Tironi, Fracaros, Rognoni (dal 78′ Lo Vecchio), Tardini, Raggi (dal 78′ Giai), Marengoni. A disposizione: Lauria, Re, Cavallin, Spinelli, Giovagnoli, Tucceri Cimini. Allenatore: Pachera

Frosinone – Nardi, Karaivanova, Neddar, Costa, Battistini (dal 85′ Contena), Naydenova, Dezotti, Coady, Tata, Cinquegrana, De Matteis (Dal 74′ Licari). A disposizione: Zuliani, Cacchioni, Pastore, Vaccari, Leone, Stibel. Allenatore: Foglietta

Arbitro: Marco Pascali della sezione di Pistoria

Assistenti: Michele Poneti e Quartararo Letizia della sezione di Firenze

Marcatori: 34′ Martiskova

Ammoniti: 90′ Frigotto

Bologna – Le giallazzurre di mister Foglietta tornano in campo dopo la sosta per la Coppa Italia, in trasferta contro il Bologna. Le padrone di casa tengono bene il campo, costringendo il Frosinone a una partita difensiva. La compagine ciociara lotta, ma la pressione delle bolognesi è difficile da sostenere. Le prime occasioni da gol arrivano al sedicesimo con Rognoni: l’attaccante rossoblù prova a sorprendere Nardi con una girata al volo che però termina alta sopra la traversa. Il Frosinone prova a uscire dalla propria area, ma senza rendersi veramente pericoloso. Al trentaquattresimo minuto arriva la rete del vantaggio casalingo: discesa sulla fascia sinistra di Marengoni che, con il sinistro, mette in mezzo un ottimo pallone, appoggiato in rete da Martiskova per l’1-0. Il Frosinone cerca il pareggio con un tiro di Dezotti dal limite, ma Frigotto fa buona guardia. Il Bologna prova a trovare la rete del raddoppio, ma la prima frazione si chiude sul punteggio di 1-0.

Nella ripresa non cambiano le dinamiche di gioco: il Bologna continua ad attaccare e il Frosinone protegge i propri pali dalle incursioni di Rognoni e Marengoni. Le padrone di casa, dopo una prima parte in cui hanno impensierito la difesa ciociara, rallentano il ritmo e gestiscono il risultato. La squadra di Foglietta inizia a prendere confidenza e prova a calciare verso la porta. Il Bologna va in difficoltà e, a dieci minuti dalla fine, il Frosinone sfiora il gol del pareggio con Cinquegrana: il suo destro dal limite si stampa sul palo, negando la gioia dell’1-1. La frenesia di trovare la rete non aiuta le giallazzurre, che con confusione, chiudono la terza giornata con la prima sconfitta in campionato. Vince il Bologna 1-0.