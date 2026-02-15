SERIE B FEMMINILE, COMO – FROSINONE 2-1

Como – Frosinone 2-1

Como – Fierro, Veritti, Nichele, Del Estal, Eriksen, Moraca (Dall’84’ Picchi), Rizza, Conc, Colombo (Dal 66′ Bouquete), Pittaccio (88′ Falloni), Giacinti. A disposizione: Sandvej, Sardu, Trevisan, Gelmetti, Guidi, Mustafic. Allenatore: Mazzantini

Frosinone – Nardi, Karaivanova, Naddar, Costa, Battistini, Naydenova, Tata (dal 78′ Pastore), Maier, Nocchi (dal 57′ Dezotti), De Matteis (dal 70′ Cinquegrana), Buono (Dal 78′ Spagnoli). A disposizione: Zuliani, Cacchioni, Leone, Stibel. Allenatore: Foglietta

Arbitro: Gaetano Alessio Bonasera della sezione di Enna

Assistenti: Stefan Nikolic della sezione di Merano e Jonathan Alexander Lanz della sezione di Bolzano

Marcatori: 64′ Naydenova, 74′ Pittaccio, 76′ Pittaccio

Como – La partita si accende subito con un ritmo vivace, ma il tema principale dei primi quarantacinque minuti è la prestazione super della difesa ciociara, molto compatta. Le ragazze giallazzurre controllano con ordine ogni tentativo offensivo del Como, riuscendo a spuntare le principali azioni offensive delle padrone di casa e chiudendo tutti gli spazi. Le uniche due occasioni degne di nota del primo tempo arrivano però sulle iniziative individuali delle lariane: prima con Giacinti, che riceve palla al limite dell’area ma spreca la mira finalizzando debolmente, poi con Del Estal, brava a farsi trovare nello spazio ma insicura nel tiro finale. In entrambe le circostanze, la difesa del Frosinone reagisce con attenzione, negando il gol alle attaccanti comasche. Il primo tempo si chiude così sullo 0-0.

L’avvio della ripresa segue lo stesso copione: equilibrio, intensità e grande attenzione difensiva da parte delle ospiti. Al sessantesimo arriva una punizione per il Como: Moraca prova la conclusione diretta, ma il pallone termina alto sopra la traversa. Al sessantaquattresimo il Frosinone trova l’episodio che cambia il match: punizione dal limite dell’area, sul pallone va Naydenova che calcia con precisione e firma lo zero a uno, facendo esplodere la panchina giallazzurra. Il momento è favorevole alle ciociare e al sessantasettesimo arriva un’altra grande occasione: Maier si libera in area e calcia con decisione, ma la conclusione viene deviata in calcio d’angolo. Il Como però reagisce. Al settantaquattresimo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Pittaccio è la più rapida ad avventarsi sul pallone vagante in area e trova il pareggio. Neanche il tempo di riorganizzarsi e al settantaseiesimo arriva il sorpasso: Bouquete calcia, la conclusione viene deviata sotto misura ancora da Pittaccio che firma la doppietta personale e il due a uno. Nel finale il Frosinone prova a rientrare in partita con generosità, ma il risultato non cambia. Finisce 2-1 per il Como, ma resta la prova di grande solidità e personalità delle ciociare, capaci di gestire la gara per lunghi tratti e mettere in difficoltà una squadra di qualità.