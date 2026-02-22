SERIE B FEMMINILE, FROSINONE – AREZZO 1-2

Frosinone – Le giallazzurre giocano la quinta giornata di campionato in casa contro l’Arezzo nel grande palcoscenico dello Stadio Benito Stirpe di Frosinone. L’avvio è favorevole alle ospiti, che nei primi minuti conquistano diversi calci d’angolo e colpiscono anche una traversa. Nardi si fa trovare pronta su un tiro dalla distanza, mentre la difesa giallazzurra regge l’urto iniziale. Dopo il primo quarto d’ora il Frosinone prende campo, spingendo soprattutto sulla fascia destra e rendendosi pericoloso con De Matteis e Maier, ma al 15’ è l’Arezzo a sbloccare la gara: cross dalla destra di Tuteri e conclusione al volo di Fortunati che vale lo 0-1. Le giallazzurre reagiscono subito, alzano il baricentro e sfiorano il pari con Maier, che colpisce una traversa a gioco fermo per fuorigioco e poco dopo manda alta una punizione dal limite. L’Arezzo però resta insidioso e trova il raddoppio allo scadere del primo tempo con Tamburini, abile ad anticipare in area sugli sviluppi di un’azione offensiva. Si va all’intervallo sullo 0-2.

Nella ripresa il Frosinone prova a cambiare ritmo, inserendo forze fresche e aumentando la pressione. Maier va vicina al gol con un destro che sfiora il palo, Nocchi e Cinquegrana ci provano dalla distanza e di testa, mentre Spagnoli crea apprensione alla difesa ospite. L’Arezzo si difende con ordine e prova a ripartire, ma Nardi risponde presente quando chiamata in causa. Nel finale le giallazzurre spingono con continuità e al 90’ arriva l’episodio che riapre la gara: calcio di rigore per fallo di mano in area. Dal dischetto Maier è fredda e accorcia le distanze. Nei minuti di recupero il Frosinone attacca a pieno organico alla ricerca del pareggio, mettendo sotto pressione la retroguardia toscana, ma il risultato non cambia. Al triplice fischio è 1-2: resta la prestazione generosa e la voglia di lottare fino all’ultimo secondo davanti al pubblico di casa.