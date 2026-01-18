SERIE B FEMMINILE, FROSINONE – CESENA 1-2

Frosinone – Cesena 1-2

Frosinone– Nardi, Collovà, Neddar, Costa, Battistini (dal 29’st Spagnoli), Dezotti, Maier (dal 12’st Naydenova), Tata (dal 16’st Cinquegrana), Karaivanova Nocchi (dal 16’st Buono), De Matteis. A disposizione: Zuliani, Pastore, Fuzio, Licari, Stibel. Allenatore: Foglietta

Cesena – Serafino, Zannini, Groff, Cocino, Nano (dal 35’st Zappettini), Fadda (Dal 18’st Calegari), Catena, Zamboni (dal 28’st Catelli), Milan (Dal 28’st Ciabini), Ciano (Dal 18’st De Muri), Di Luzio. A disposizione: Battilana, Belloni, Bison, Parnoffi. Allenatore: Sanna

Arbitro: Sabatino Ambrosino della sezione di Nola

Assistenti: Antonio Cafisi e Giovanni Santoriello della sezione di Nocera Inferiore

Marcatori: 34’pt Di Luzio, 15’st Milan, 32’st Naydenova

Ammoniti: 39’pt Cocino (R), 3’st Dezotti, 11’st Battistini

Ferentino – Per l’ultima partita del girone d’andata del campionato di Serie B femminile il Frosinone ospita il Cesena alla Città dello Sport. Le giallazzurre partono bene e all’ottavo minuto sfiorano il vantaggio: De Matteis, servita perfettamente da Nocchi, impatta il pallone, ma Serafino è attenta e devia in calcio d’angolo. Dopo una buona partenza delle padrone di casa, il Cesena prende campo e inizia a rendersi più pericoloso. Al trentaduesimo arriva il calcio di rigore per le ospiti: Fadda entra in area di rigore e viene atterrata da Tata, intervento che non sfugge all’arbitro Ambrosino, che concede la massima punizione. Dal dischetto Di Luzio, con il mancino, spiazza Nardi e porta in vantaggio il Cesena. Il Frosinone prova a reagire, ma la difesa bianconera riesce a contenere le iniziative delle ragazze di Foglietta. La prima frazione di gioco si chiude sullo 0-1.

Nella ripresa il Frosinone rientra in campo con determinazione alla ricerca del pareggio. Ci prova Neddar, sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite battuto da Collovà, con un colpo di testa che sfila di poco a lato. Nel momento migliore delle giallazzurre, però, è ancora il Cesena a colpire: Milan firma lo 0-2 con una conclusione al volo di esterno destro che si infila sul secondo palo, non coperto da Nardi. Il Frosinone trova la via del gol al ventiduesimo con De Matteis, ma il guardalinee alza la bandierina segnalando la posizione di fuorigioco dell’attaccante giallazzurra e annullando la rete. Le ciociare continuano a provarci e Naydenova calcia dal limite, ma il pallone termina alto sopra la traversa. Al trentesimo arriva il calcio di rigore per il Frosinone: Buono, calciando, trova la mano di un’avversaria. Dal dischetto va De Matteis, che si lascia ipnotizzare da Serafino e fallisce la conclusione. Dal calcio d’angolo conseguente, però, arriva il gol delle giallazzurre: Naydenova raccoglie la sfera e con il destro trova l’angolo giusto, accorciando le distanze. Nel finale il Frosinone attacca a testa bassa alla ricerca del pareggio, chiudendo il Cesena nella propria area. Le giallazzurre danno tutto, ma non basta: il risultato finale è di 1-2.