SERIE B FEMMINILE, FROSINONE – COMO 0-4

Frosinone– Nardi, Neddar, Costa, Battistini (Dal 19’st Stibel), Karaivanova, Naydenova, Coady, Dezotti (Dal 19’st Leone), Tata (dal 40’st Pastore), Cinquegrana (Dal 7’st Licari), De Matteis (dal 7’st Nocchi). A disposizione: Zuliani, Contena, Cacchioni, Pastore, Vaccari. Allenatore: Foglietta

Como – Mustafic, Veritti, Nichele (dal 12’st Moraca), Del Estal (Dal 40’st Gelmetti), Rizza (dal 30’st Sandvej), Conc, Picchi (Dal 1’st Logarzo), Colombo (dal 30’st Saggion), Pisani, Pittaccio, Boquete. A disposizione: Fierro, Falloni, Trevisan, Carrer. Allenatore: Mazzantini

Arbitro: Francesco Scarati della sezione di Termoli

Assistenti: Luca Arcella della sezione di Frattamaggiore e Vincenzo Ferrara della sezione di Castellammare di Stabia

Marcatori: 10’pt Del Estal, 15’pt Del Estal, 38’pt Colombo, 38’st Saggion

Ammoniti: 17’st Tata

Ferentino – Nella quarta giornata del campionato di Serie B, il Frosinone ospita alla Città dello Sport il Como. Dopo pochi secondi di gioco arriva la prima occasione per il Frosinone: Tata serve in area Coady che calcia di destro, ma il pallone viene deviato in angolo. Sul conseguente corner Dezotti colpisce di testa, ma un miracoloso salvataggio sulla linea nega la rete del vantaggio. Al sesto minuto un’altra grande occasione per le giallazzurre con Cinquegrana, che recupera la sfera su un errore del portiere ma calcia in maniera scoordinata, mandando il pallone di poco a lato. Nel momento migliore del Frosinone, il Como colpisce: contropiede che coglie impreparata la difesa giallazzurra, ne approfitta Del Estal che si presenta sola davanti a Nardi e, con un pallonetto, sigla l’1-0. Passano cinque minuti e arriva il raddoppio: cross dalla destra di Pittaccio, sul quale si avventa ancora Del Estal che, di destro, batte Nardi. Il Frosinone non riesce a reagire e, a pochi minuti dalla fine della prima frazione di gioco, arriva la terza rete: discesa sulla corsia sinistra di Conc che serve un ottimo pallone a rimorchio per Colombo, la quale calcia e batte il portiere giallazzurro per la terza volta.

Nel secondo tempo il Frosinone sfiora subito il gol con Cinquegrana, ma la conclusione della centravanti ciociara viene deviata in angolo. Il Como, però, mantiene il pallino del gioco, senza permettere alle giocatrici di Foglietta di esprimersi al meglio. Nel finale di partita arriva la quarta rete che chiude definitivamente i giochi: cross teso in area di rigore, dove si avventa Saggion che, di destro, mette il pallone nell’angolino e firma lo 0-4 finale.