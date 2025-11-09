SERIE B FEMMINILE, FROSINONE – FREEDOM 0-2

Frosinone– Nardi, Collovà, Neddar, Costa, Karaivanova (Dal 12’st Tata), Dezotti (dal 37’st Licari), Naydenova, Coady, Battistini (dal 37’st Contena), Nocchi (dal 12’st Maier), Cinquegrana (Dal 22’st De Matteis). A disposizione: Zuliani, Cacchioni, Pastore, Vaccari, Stibel. Allenatore: Foglietta

Freedom – Vinoly Tavio, Bianchi, Marenco, Kaabachi, Bonetti, Zanni (dal 20’st Mele), Errico, Giuliano, Pasquali (dal 41′ Imperiale), Perin, Berveglieri (dal 1’st Scherlizin). A disposizione: Macagno, Ravnachka, Scherlizin, Dicataldo, Johansson, Spinelli, Casella. Allenatore: De Martino



Arbitro: Pierludovico Arnese della sezione di Teramo

Assistenti: Simone Nicola Marotta della sezione di Orvieto e Gianluca Innocenzi della sezione Foligno

Marcatori: 21’pt Bianchi, 35′ st Kaabachi

Ammoniti: 24’st Perin

Ferentino – Le giallazzurre di mister Foglietta scendono in campo per l’ottava giornata del campionato di Serie B, in casa, alla Città dello Sport di Ferentino, contro la Freedom. Il Frosinone gioca bene, mostra compattezza e in diversi momenti prova a fare male alla formazione ospite. Le avversarie, però, nel loro momento di massima pressione trovano il gol del vantaggio: su un calcio di punizione battuto da Bianchi, il pallone non viene toccato da nessuno — nonostante i tentativi di Kaabachi e Pasquali — e sorprende Nardi, finendo in rete. Il Frosinone prova a reagire e a tornare in partita: Neddar, dal limite, calcia di destro ma la sfera viene bloccata dal portiere avversario. Poco dopo, ci riprova con una buona combinazione tra Cinquegrana e Battistini, ma il tiro viene deviato e diventa preda facile per l’estremo difensore della Freedom. Le giallazzurre continuano a pressare alla ricerca del gol del pareggio, ma il primo tempo si chiude con il parziale di 0-1.

Nel secondo tempo il Frosinone parte a testa bassa alla ricerca del pareggio. Al settimo minuto della ripresa Naydenova trova un ottimo varco e serve Battistini, che entra in area di rigore e calcia di destro: il pallone sfiora il palo ed esce di un soffio. Alla mezz’ora ci riprova il Frosinone con Tata, che tenta un buon destro dal limite dell’area, ma la conclusione viene bloccata dal portiere. Al trentacinquesimo, però, arriva la doccia gelata: la Freedom trova il raddoppio con un tiro dal limite di Kaabachi, che si infila sul secondo palo senza lasciare scampo a Nardi. Il Frosinone non si arrende e prova a reagire con un colpo di testa di Neddar, ma il tentativo non è efficace. Termina così il match alla Città dello Sport di Ferentino con il risultato finale di 0-2 a favore della Freedom.