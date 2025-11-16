SERIE B FEMMINILE, FROSINONE – HELLAS VERONA 3-2

Frosinone– Nardi, Collovà, Neddar, Costa (Dal 25’st Vaccari), Karaivanova (Dal 38’st Contena), Dezotti, Naydenova, Tata (dal 37’st Coady), Battistini, Nocchi (dal 37’st Pastore), De Matteis (dal 13’st Cinquegrana). A disposizione: Zuliani, Contena, Pastore, Vaccari, Stibel, Coady, Licari, Maier. Allenatore: Foglietta

Hellas Verona – Valzolgher, Colombo, Peretti, Marchetti (Dal 15’st Mancuso), Begal, Capucci (Dal 1’st Montesi), Lepera, Zanoni (dal 44’st Hoydal), Salvi (Dal 15’st Casellato), Silvioni, Corsi (Dal 29’st Demaio). A disposizione: Martari, Bucci, Croin, Casarasa. Allenatore: Brigantini



Arbitro: Ciro Riglia della sezione di Ercolano

Assistenti: Mario Scala della sezione di Castellammare di Stabia e Ricordino Maffia della sezione di Agropoli

Marcatori: 5’pt Nocchi (R) 11′ pt Zanoni, 14’pt Dezotti, 36’pt Aut. Salvi, 37’st Aut.Tata

Ammoniti: 23’pt Begal, 5’st Naydenova, 18’st Cinquegrana

La nona giornata di Serie B femminile vede il Frosinone, affrontare sul campo della Città dello Sport di Ferentino, l’Hellas Verona. Dopo quattro minuti arriva la prima svolta della partita. Karaivanova, lanciata in contropiede, viene stesa in area: l’arbitro concede il rigore, che viene battuto da Isotta Nocchi, brava a indovinare l’angolo e superare Valzolgher. Il Verona non molla e all’undicesimo trova la via del gol con Zanoni, che in area salta la pressione di Costa e con il mancino batte Nardi. Il Frosinone è però pienamente in partita e ritorna avanti nel punteggio con Dezotti: calcio d’angolo battuto da Costa e l’argentina si fa trovare sola sul secondo palo, insaccando di testa e riportando il vantaggio. Il Frosinone gioca bene e non dà tregua alla squadra scaligera, e al trentaseiesimo trova la terza rete con l’autorete di Salvi che, sugli sviluppi di un calcio piazzato, nel tentativo di anticipare Dezotti tocca la sfera che carambola in maniera fortuita in porta. Termina così la prima frazione di gioco con il punteggio di 3-1 per le padrone di casa.

Nella ripresa è sempre il Frosinone a fare la partita e, al decimo minuto di gioco, Tata colpisce il palo di testa, vedendosi negare la rete del 4-1. Il Verona va poi vicino ad accorciare le distanze con una traversa colpita da Begal. Nella parte centrale del secondo tempo, il Frosinone deve schermare il ritorno del Verona, che inizia ad attaccare con maggiore continuità alla ricerca del gol. La squadra di Foglietta resta ordinata e non concede occasioni alla compagine veneta. L’Hellas continua comunque a spingere e accorcia le distanze al trentasettesimo con la seconda autorete di giornata: questa volta è sfortunata Tata che, nel tentativo di anticipare un’avversaria in scivolata, tocca il pallone che si insacca alle spalle di Nardi. Dopo cinque minuti di recupero, l’arbitro Riglia di Ercolano decreta la fine delle ostilità. Le ragazze di mister Foglietta vincono una partita entusiasmante per 3-2.