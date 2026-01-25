SERIE B FEMMINILE, FROSINONE – LUMEZZANE 1-1

Frosinone – Lumezzane 1-1

Frosinone– Nardi, Karaivanova, Neddar, Costa, Battistini, Dezotti, Naydenova, Maier (Dal 15’st Bertucci), Buono, Tata (Dal 15’st Spagnoli), De Matteis (Dal 16’st Nocchi). A disposizione: Zuliani, Pastore, Cinquegrana, Fuzio, Licari, Stibel. Allenatore: Foglietta

Lumezzane – Lonni, Stankova, Pizzolato, Barcella, Pinna, Landa (Dal 42’st Viscardi), Galbiati (Dal 20’st Lorieri), Ketis (Dal 20’st Morreale), Zappa (dal 42’st Ghisi), Burbassi, Mutti (dal 1’st Sule). A disposizione: Merli, Capecchi, Galdini, Minnei. Allenatore: Mazza

Arbitro: Antonio Pio Pascuccio della sezione di Ariano Irpino

Assistenti: Giuseppe Dellaquila e Francesco Gorgoglione della sezione di Barletta

Marcatori: 7’pt De Matteis, 12’st Landa

Ammoniti: 19’pt Stankova, 20’st Landa

Ferentino – Nella prima giornata del girone di ritorno il Frosinone affronta il Lumezzane alla Città dello Sport di Ferentino. Le giallazzurre partono bene, imponendo fin da subito un ritmo alto alla partita. Il risultato si sblocca dopo pochi minuti grazie alla rete di De Matteis: le ragazze di mister Foglietta ripartono in contropiede con Tata, che salta la difesa del Lumezzane e serve con precisione De Matteis, brava a battere Lonni con un destro preciso. Il Frosinone sfiora il raddoppio su calcio di punizione battuto molto bene da Maier, ma Lonni è attenta e riesce a disinnescare la conclusione. Le giallazzurre continuano a spingere e vanno ancora vicine al 2-0 con Buono, che dal vertice dell’area prova il tiro a giro trovando ancora la pronta risposta di Lonni. Ancora Frosinone, sempre con Maier, che ci prova dal limite dell’area: il pallone sibila vicino al secondo palo e termina sul fondo. Il primo tempo si chiude sul risultato di 1-0.

Nella ripresa il Lumezzane alza il baricentro e dopo pochi minuti sfiora il pareggio con un gran tiro dal limite di Landa, che si stampa sulla traversa. Il pressing delle ospiti produce l’effetto sperato al dodicesimo: sugli sviluppi di un calcio di punizione, il cross in area piccola trova Landa che svetta più in alto di tutte e anticipa Nardi, ristabilendo la parità. Il Frosinone riesce a reggere la pressione avversaria con una buona fase difensiva e, dopo una ripresa intensa e combattuta, il match termina sull’1-1 contro il Lumezzane.