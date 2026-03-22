 SERIE B FEMMINILE, FROSINONE – RES DONNA ROMA 1-2

Frosinone – Res Donna Roma 1-2

Frosinone – Nardi, Bertucci, Neddar, Costa, Karaivanova, Naydenova, Tata (Dal 16’st Spagnoli), Maier (dal 16’st Dezotti), Battistini (Dall’11’st Buono), De Matteis (Dal 27’st Pastore), Nocchi (Dal 27’st Cinquegrana). A disposizione: Zuliani, Cacchioni, Fuzio, Stibel. Allenatore: Foglietta

Res Donna Roma – Merolla, Taborda, Ferraresi, Palombi (Dal 27’st Clemente), Simeone, Viesti (dal 44’st Rosolen), Martinovic (dal 20’st Kazandjian), Ikeguchi, Maia, Petrova. A disposizione: Camplone, Giatras, Massa, De Marco, Noce, Boldrini. Allenatore: De Martino

Arbitro: Marco Tavassi della sezione di Tivoli

Assistenti: Leonardo D’Andrea della sezione di Viterbo e Leonardo Degli Abbati della sezione di Roma 1

Marcatori: 42’pt Palombi, 5’st Petrova, 24’st Spagnoli

Ammoniti: 31’st Karaivanova, 37’st Cherubini, 47’st Maia

Ferentino – Primo tempo equilibrato tra Frosinone e Res Donna Roma, con le due squadre attente soprattutto nella fase iniziale e poche occasioni nei primi minuti di gioco. Per i primi venti minuti le formazioni si studiano senza riuscire a creare veri pericoli, con ritmi contenuti e grande attenzione tattica da entrambe le parti. La prima occasione arriva al ventisettesimo minuto ed è per la Res, con Ikeguchi che si libera al limite dell’area e prova la conclusione verso la porta, ma il pallone termina di poco a lato. Il Frosinone risponde al trentaquattresimo minuto con una buona iniziativa di Karaivanova, che arriva sul fondo e mette un cross pericoloso al centro dell’area: decisivo l’intervento di Simeone che devia in calcio d’angolo anticipando Nocchi, pronta a colpire da pochi passi. Nel finale di frazione arriva il vantaggio ospite. Al quarantaduesimo minuto Palombi raccoglie un pallone al limite dell’area e calcia con il sinistro battendo Nardi e portando avanti la Res Donna Roma. Si chiude così il primo tempo con le giallazzurre sotto di una rete, al termine di una prima frazione equilibrata ma decisa dall’episodio nel finale.

Al quinto minuto della seconda frazione arriva lo 0-2: Petrova lascia partire un tiro-cross che sorprende difesa e portiere, il pallone colpisce il palo e termina in rete alle spalle di Nardi. Le giallazzurre provano a reagire e al nono minuto Maier tenta la conclusione dal limite con un destro insidioso che sfiora il palo e termina sul fondo. Il Frosinone aumenta la pressione e al diciannovesimo minuto sfiora il gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con Costa che raccoglie il pallone in area ma calcia alto sopra la traversa. Il forcing giallazzurro viene premiato al ventiquattresimo minuto: su calcio di punizione battuto da Naydenova, il pallone arriva sui piedi di Spagnoli che prolunga la traiettoria e firma la rete dell’1-2 riaprendo la gara. Nel finale il Frosinone spinge con continuità, costringendo la Res a difendersi nella propria metà campo. L’ultima occasione arriva al quarantaseiesimo minuto, quando Dezotti prova il colpo di testa ma la conclusione è troppo debole per impensierire il portiere. Dopo il recupero arriva il triplice fischio: le giallazzurre escono sconfitte di misura, ma con una reazione importante nella ripresa e una prestazione generosa fino all’ultimo minuto.