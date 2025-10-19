SERIE B FEMMINILE, FROSINONE – TRASTEVERE 1-0

Frosinone– Nardi, Karaivanova, Neddar, Vaccari (dal 20′ Collovà), Battistini, Dezotti (dal 30′ Licari), Naydenova, Coady (dal 20′ Contena), Tata (dal 35′ De Matteis), Nocchi (dal 16′ Meier), Cinquegrana. A disposizione: Zuliani, Pastore, Costa, Licari, Stibel, De Matteis. Allenatore: Foglietta

Trastevere – Zaghini G., Zaghini A., Zito, Betti J. (dal 36′ Fuzio), Boldorini (dal 23′ Lombardo), Serao (Dal 23′ Cornacchia), Antonelli (dal 26′ Capellupo) , Rubano (dal 36′ Sgambato), Mak, Verrino, Pizzuti. A disposizione: Orlando, Sclavo, Sgambato, Fuzio, Emiliani, Betti G.. Allenatore: Ciferri



Arbitro: Francesco Fermo della sezione di Torre Annunziata

Assistenti: Davide Fadale della sezione di Tivoli e Leonardo D’Andrea della sezione di Viterbo

Marcatori: 43′ Zito (autorete)

Ferentino – Nella sesta giornata del campionato di Serie B femminile, il Frosinone ospita alla Città dello Sport, il Trastevere. Parte forte la squadra di mister Foglietta, che sin dalle prime battute impone il proprio gioco e costringe il Trastevere a difendersi nella propria area. Al 24’ arriva la prima grande occasione: su calcio di punizione dal limite battuto da Dezotti, il pallone colpisce la parte bassa della traversa e resta in gioco. Naydenova è la più rapida ad avventarsi sulla sfera, ma la sua conclusione viene respinta sulla linea di porta. Il Frosinone continua a spingere alla ricerca del vantaggio, mettendo sotto pressione la retroguardia ospite. Alla fine della prima frazione, la pressione giallazzurra viene premiata: cross teso di Battistini che scavalca Nocchi e trova la deviazione sfortunata di Zito, che manda il pallone nella propria porta per l’1-0 Frosinone. La prima frazione si chiude così con le giallazzurre avanti di una rete.

Nel secondo tempo le giallazzurre continuano a spingere, ma è il Trastevere a rendersi pericoloso al 14’: su calcio di punizione battuto da Rubano, il cross in area trova la testa di Zito, che indirizza verso la porta. Nardi è straordinaria e con un grande intervento devia in angolo.

Due minuti più tardi, ancora Trastevere vicino al pareggio con Antonelli, che lascia partire un destro potente da circa 25 metri: il pallone si stampa sulla traversa. Il Frosinone regge l’urto e risponde con Karaivanova, che al volo di sinistro sfiora il raddoppio mandando la palla di poco a lato. Nel finale, le padrone di casa si compattano a difesa del risultato e, grazie a un’ottima prestazione corale, riescono a conquistare tre punti fondamentali per la classifica.