SERIE B FEMMINILE, FROSINONE – VICENZA 1-0

Frosinone – Nardi, Karaivanova, Neddar, Costa, Battistini Dezotti, Licari (dal 18’st Contena), Buono (dal 3’st Pastore), Nocchi (dal 45’st Vaccari), De Matteis (dal 1’st Cinquegrana), Coady(dal 1’st Naydenova). A disposizione: Zuliani, Cacchioni, Leone, Stibel, Contena, Vaccari. Allenatore: Foglietta

Vicenza – Gallesio, Asamoah, Missiaggia, Parodi, Bellagente, Pozzi, Balestro, Boaretto (dal 12’st Tarenzi), Marchiori (dal 22’st Boveri), Nava, Arpegaro (dal 30’st Modesti). A disposizione: Trandafir, Pazzocco, Grendene, Ponte, Todesco, Framarin. Allenatore: Viviani



Arbitro: Simone Palmieri della sezione di Avellino

Assistenti: Anthony Di Minico della sezione di Ariano Irpino e Lelio Petruzziello della sezione di Avellino

Marcatori: 9’st Cinquegrana



Ferentino – Nella seconda giornata del campionato di Serie B femminile il Frosinone di mister Foglietta fa il suo esordio casalingo alla Città dello Sport contro il Vicenza. Dopo appena due minuti arriva la prima occasione: Coady calcia di sinistro dal limite, ma Gallesio respinge in angolo. Le giallazzurre gestiscono bene il campo e al ventunesimo sfiorano il vantaggio con Licari: dopo un rimpallo in area tenta un pallonetto che supera l’uscita del portiere, ma viene incredibilmente respinto sulla linea da una compagna, che evita la rete. Il Vicenza prova a farsi vedere al ventiquattresimo su calcio d’angolo, ma Nardi è attenta. Il Frosinone continua a spingere e al trentaseiesimo sfiora ancora il gol con Nocchi: Buono scende sulla fascia, mette in mezzo un traversone che l’attaccante giallazzurra devia con la punta del piede destro, mandando però il pallone di poco sul fondo. La prima frazione si chiude così sullo 0-0.

La ripresa si apre nel migliore dei modi per le ragazze di mister Foglietta: dopo nove minuti, sugli sviluppi di un angolo battuto da Nocchi, la subentrata Cinquegrana anticipa tutte e con il ginocchio insacca la rete dell’1-0. Le giallazzurre controllano bene il campo e con il palleggio mettono in difficoltà le ospiti, incapaci di trovare le misure giuste. Al trentesimo Dezotti sfiora il raddoppio con un sinistro da fuori area che sibila accanto al palo destro di Gallesio. Al trentacinquesimo altra occasione clamorosa: Nocchi scappa in contropiede, brucia tutta la difesa e arriva sola in area, ma il tiro sfiora il fondo. Il Frosinone amministra il vantaggio fino al termine e, dopo cinque minuti di recupero, conquista la sua prima vittoria in campionato.