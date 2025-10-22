SERIE B FEMMINILE, INTERVISTA A CARLOTTA NARDI: “È UN ONORE INDOSSARE LA MAGLIA DEL FROSINONE”

Tra i pali del Frosinone Femminile c’è Carlotta Nardi, portiere affidabile classe 1999. Nell’ultima sfida contro il Trastevere ha messo la sua firma su una vittoria importante, con un intervento decisivo che ha blindato i tre punti.

“’È un onore indossare la maglia del Frosinone e rappresentare questo popolo. Le persone che sono del posto, come il mister, ci trasmettono ogni giorno l’amore dei tifosi verso questa maglia e questo stemma”.

“Il gruppo sta crescendo molto bene, sia io che il resto dei compagni. C’è armonia, fiducia e morale, ci aiutiamo tutte l’una con l’altra. Questo ci aiuta anche in campo nelle gare più difficili come Lumezzane e Bologna, il gruppo è molto unito”.

“Conta tantissimo mantenere la giusta lucidità in campo. Più si va avanti con i minuti e più la concentrazione potrebbe diminuire a causa della stanchezza, ma noi ci alleniamo ogni giorno per momenti come quelli. Contro il Trastevere è stata una parata importante, così come la prestazione della squadra, specialmente a livello difensivo. È un onore giocare con le mie compagne, sento la loro fiducia”.

“Il lavoro del mister è fondamentale, riportiamo in campo tutto ciò che lui in settimana ci insegna. Molto del mio lavoro viene anche dal preparatore dei portieri, uno dei migliori che abbia mai incontrato”.