SERIE B FEMMINILE, INTERVISTA POST PARTITA A IVANA NAYDENOVA

Ferentino – Dopo la vittoria per 1-0 contro il Trastevere, che ha regalato al Frosinone tre punti fondamentali nella sesta giornata del campionato di Serie B femminile, Ivana Naydenova ha commentato la prestazione e il momento della squadra.

“Sono molto felice per la prestazione di oggi. Era fondamentale conquistare questa vittoria e credo che i tre punti siano arrivati perché non abbiamo mai mollato fino all’ultimo minuto. È un successo che vale tanto, perché siamo una squadra che ha come obiettivo la salvezza, ma sappiamo di poter fare di più e vogliamo dimostrarlo. Da oggi ogni punto sarà importantissimo per il prosieguo del campionato”.