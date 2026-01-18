SERIE B FEMMINILE, INTERVISTA POST PARTITA IVANA NAYDENOVA

Queste le parole di Ivana Naydenova, calciatrice giallazzurra, dopo la sconfitta casalinga 1-2 contro il Cesena.

“Per quanto riguarda la prima parte della stagione, sono molto orgogliosa della squadra. Abbiamo iniziato il campionato con un po’ di difficoltà. Tutti sapevamo che il nostro obiettivo era quello di raggiungere la salvezza, però partita dopo partita abbiamo capito che possiamo fare anche qualcosa in più. Sono contenta del girone d’andata e sono sicuro che nelle partite che mancano faremo ancora di più”.

“Oggi con qualche minuto in più potevamo recuperare il risultato. Si è visto che nel secondo tempo siamo uscite con tutta la voglia possibile per riprendere la partita. Peccato perché non meritavamo di perdere. Dobbiamo guardare avanti. Credo che avere un atteggiamento del genere è importantissimo e noi siamo così. Non c’è una sola partita in cui la squadra abbia mollato e quindi dobbiamo continuare così e questo ci aiuterà a portare a casa i punti”.