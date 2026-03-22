 SERIE B FEMMINILE, INTERVISTA POST PARTITA MISTER FOGLIETTA

Il Frosinone cade in casa contro la RES Donna Roma, il risultato finale è quello di 1-2. Queste le parole di mister Foglietta.

“Le ragazze hanno rispettato pienamente il piano gara e, rispetto ad altre partite, abbiamo anche modificato il nostro modo di pressare, interpretando bene le richieste. La squadra è stata dentro la partita con ordine e attenzione. È chiaro che ci sono stati due episodi che hanno indirizzato la gara a favore della Res: a questi livelli i dettagli fanno la differenza. Dobbiamo continuare a lavorare proprio su questo, sulla gestione dei momenti chiave, sulla lucidità e sulla concentrazione, perché sono situazioni che incidono direttamente sul risultato”.

“Nel secondo tempo mi è piaciuta molto la reazione della squadra. Le ragazze hanno avuto carattere, non si sono disunite e hanno continuato a crederci. Hanno alzato ritmo e intensità, cercando con convinzione di rimettere la partita sui binari giusti. Questo atteggiamento è la base da cui ripartire: consapevolezza, identità e voglia di non mollare mai”.