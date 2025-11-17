SERIE B FEMMINILE, LE PAROLE DI DEZOTTI NEL POST DI FROSINONE – HELLAS VERONA

Il Frosinone ritrova il successo in casa contro l’Hellas Verona, in una gara combattuta terminata con il risultato di 3-2 per le giallazzurre. In gol tra le padrone di casa anche Martina Dezotti. Queste le parole della calciatrice nel post-gara:

“Dopo il gol ho pensato a tutte le persone che mi stanno accanto. Siamo una squadra molto unita e ce la possiamo fare, sempre lottando. Oggi abbiamo giocato una partita importante contro una squadra molto forte e sono contenta del risultato. Ogni domenica sarà una finale: siamo il Frosinone e possiamo farcela con tutte. Lottiamo fino alla fine, fino al fischio dell’arbitro, per portarci i punti a casa. Dedico il gol alla mia famiglia, alla gente che mi sostiene, a chi è in tribuna e al Frosinone.”