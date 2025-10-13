SERIE B FEMMINILE, LE PAROLE DI MISTER FOGLIETTA NEL POST DI AREZZO – FROSINONE

Il Frosinone cade sul campo dell’Arezzo: per le giallazzurre arriva la terza sconfitta in campionato. Queste le parole di mister Foglietta nel post-gara:

“Ripartiamo sicuramente dalla reazione del primo tempo dopo il gol subito. La squadra ha mostrato carattere, ha reagito e ha continuato a giocare con personalità. Dobbiamo però gestire meglio i momenti della gara, soprattutto nel possesso palla del secondo tempo. Lavoreremo sulla concretezza nelle scelte e sulla qualità nell’ultimo terzo di campo”.

“L’Arezzo è una squadra organizzata, molto forte, ma penso che usciamo dal campo con la sensazione di meritare qualcosa in più. Ci sono stati buoni momenti di gara e ripartiamo proprio da quell’atteggiamento, dalla voglia di restare fedeli al nostro gioco e dalla grinta che ci contraddistingue. La prestazione c’è stata e, continuando a lavorare con questa mentalità, sono sicuro che riusciremo a invertire la rotta”.